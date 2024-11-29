Реабилитация после пулевого ранения колена: советы реабилитолога для военнослужащих

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" в онлайн-пособии по физической реабилитации на Youtube канале организации рассказывают, как восстанавливаться защитникам после полученных травм.

Видео дня

В одном из выпусков реабилитолог Вадим Керестей, демонстрирует на примере защитника Мариуполя, упражнения, которые следует выполнять при пулевом ранении сустава или его замене. Реабилитолог объясняет, как укрепить мышцы ног, повысить амплитуду движений и восстановить нормальную походку.

"Эти упражнения целесообразно выполнять пациентам с подобными травмами, однако перед началом тренировок обязательно посоветуйтесь со своим физическим терапевтом", – подчеркнул Вадим Керестей.

"Сердце Азовстали" – проект комплексной поддержки защитников Мариуполя, защищавших город с февраля по май 2022 года, и их семей. Общественная организация построила уникальную экосистему поддержки "от реабилитации до самореализации". В рамках проекта функционирует 7 программ помощи (Возвращение, Здоровье, Защита, Семья, Спорт, Дома и Будущее). Проект был основан в 2023 году Ринатом Ахметовым, выделившим на его работу 1 млрд гривен.