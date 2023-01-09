Разжигал религиозную вражду: ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за сообщение в Facebook

Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП Йова Смакоуза оштрафовали за сообщение в Facebook. Он получил 8,5 тыс. грн штрафа за разжигание религиозной розни.

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Об этом сообщает ZAXID.NET. Подозрение по этому делу Смакоузу вручили в декабре прошлого года.

Установлено, что священнослужитель с анонимного аккаунта распространил на странице в соцсети Facebook сообщение, которым заинтересовалось СБУ. Цитат из него нет, но известно, что лингвистическая экспертиза установила в нем признаки разжигания религиозной розни.

Поскольку Смакоуз сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, он получил не суровое наказание.

Заседание по этому делу состоялось 4 января. В приговоре Кременецкого районного суда говорится, что судья Наталья Шульгач утвердила соглашение и признала Йова Смакоуза виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК, назначив ему 8,5 тыс. грн штрафа.

Кроме того, он должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. При этом приговор еще не вступил в законную силу, поэтому его можно обжаловать в апелляционном суде.

Йову Смакоузу, уроженцу Почаева, 58 лет. Долгое время он руководил приходами УПЦ МП в Канаде, а в 2018 году был назначен ректором Почаевской духовной семинарии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Поскольку указ содержит персональную информацию, на сайте главы государства он не публикуется согласно действующему законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины обнародовала результаты обысков в епархиях УПЦ (МП). Среди найденных – паспорта РФ, пропагандистская литература и флаги врага. Контрразведочные мероприятия проводились в объектах УПЦ Московского патриархата в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.