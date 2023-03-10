Разведка Британии объяснила, почему Россия увеличила интервал между массированными ракетными ударами по Украине

В последнее время страна-агрессор Россия увеличила интервал между массированными ракетными ударами по Украине. Это происходит потому, что у российских оккупантов заканчиваются ракеты, и они пытаются их накопить.

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Об этом сообщили в британской разведке. 9 марта 2023 года Россия нанесла не менее 80 дальних ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты использовали во время атаки крылатые ракеты, ракеты "земля-земля", иранские дроны-камикадзе и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

Отмечается, что это была первая крупная волна подобных ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года. Украинские официальные лица сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей.

"Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных непосредственно в промышленности ракет, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", – считают эксперты.

Напомним: ночью 9 марта российские оккупационные войска устроили массированную атаку по Украине, которая привела к новым разрушениям и смертям мирных граждан, обесточиванию Запорожской АЭС, исчезновению электро- и водоснабжения во многих регионах. Сначала захватчики запустили дроны-камикадзе Shahed, четыре из которых защитники неба сбили, а также осуществили 95 пусков ракет разного базирования : из 48 крылатых было сбито 34. Прилеты подтвердили на Одесщине, в Харькове, Киеве, Житомире, Ивано-Франковской области и других областях.

После этой атаки враг обстрелял Херсон. Один из снарядов попал в остановку общественного транспорта на Корабельной площади, в результате действий захватчиков погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил пуск ракет разного базирования и дронов-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей. Также добавил, что ни ракеты, ни зверства не помогут России надеть на Украину цепи.

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