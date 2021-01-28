Разведчик террористов "Л/ДНР" подтвердил причастность РФ к агрессии на Донбассе. Видео

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала в Донецкой области разведчика террористических организаций "Л/ДНР", тот дал показания причастности России к военной агрессии на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Он, в частности, рассказал о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ как провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения.

Правоохранители уточнили, что задержанный – житель Донецкой области в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Служил в разведподразделении, участвующем в боевых действиях неподалеку от Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.

Он выразил желание сотрудничать со следствием и дал показания о деятельности террористов на Донбассе.

Напомним, СБУ объявила в розыск гражданина России, главаря террористов "ДНР" по прозвищу Абхаз, который лично пытал украинских военнопленных. Он также является основателем и главой террористической группировки "Пятнашка".

Сейчас фигурант скрывается от правоохранителей на временно подконтрольной украинскому власти территории Донецкой и непризнанной республики Абхазия.

Как сообщил OBOZREVATEL, в сети обнародовали очередные доказательства российской агрессии в Украине – фотографии российского оружия и техники производства России, которое использовали на оккупированном Донбассе.

Фото, сделанные в 2015 году, опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан. Также идентифицирован боевик на фотографии.