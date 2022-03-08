"Обстрелы и рев реактивных двигателей сотрясают окна ": The Times показал чудовищную цену вторжения РФ в Украину. Фото

Альбина Панченко
Общество
2 минуты
'Обстрелы и рев реактивных двигателей сотрясают окна ': The Times показал чудовищную цену вторжения РФ в Украину. Фото
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Журналист британского издания "The Times" Энтони Лойд в своей статье показал реалии жизни в Харькове после начала обстрелов города российскими оккупантами. Он пообщался с ранеными, которые находятся в больницах и не понимают, как жить дальше. Многие из этих людей потеряли не только дома, но и части тела.

Материал с шокирующими фотографиями появился на сайте всемирно-известного медиа вечером 7 марта.

Репортер пишет, что в харьковских медицинских учреждениях находятся гражданские жертвы бомбардировки. "Артиллерийский огонь и рев реактивных двигателей над головой сотрясают окна в палатах, так что страх следует за ними, даже когда их раны лечат измученные медики", – рассказывает Энтони Лойд.

Пострадала от обстрелов.
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Среди героев его статьи – обычные жители Харькова. Семья, чью квартиру в многоэтажке уничтожил снаряд, мужчина, которому оторвало ногу, ребенок с осколочным ранением.

Ранены во время обстрелов Харькова.

Репортер отмечает, что тактика наступления на бывшую столицу Украины изменилась около недели назад, когда оккупантам не удалось быстро взять ее под свой контроль. "Несмотря на заявления Минобороны РФ о том, что они будут избегать ударов по гражданской инфраструктуре, расплата за сорванную операцию по захвату города пришла быстро", – пишет журналист. Имеется в виду бомбардировка площади Свободы.

Карта военных действий в Харькове.

Общее число пострадавших и погибших среди мирного населения подсчитать сейчас сложно. "В двух центральных больницах, которые мы посетили за 48 часов, медработники, большинство из которых спят до 4 часов в сутки, сказали, что они оказали помощь сотням раненых за последнюю неделю", – говорится в материале.

Итоги обстрелов жилых кварталов Харькова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ведущие СМИ мира поддержали Украину в борьбе с оккупантами и разместили на своих обложках фотографии расстрелянных городов. Таким образом, медиа осудили действия Путина и призвали Кремль прекратить войну.

''Обстрелы и рев реактивных двигателей сотрясают окна '': The Times показал чудовищную цену вторжения РФ в Украину. Фото

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