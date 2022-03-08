''Обстрелы и рев реактивных двигателей сотрясают окна '': The Times показал чудовищную цену вторжения РФ в Украину. Фото

Журналист британского издания "The Times" Энтони Лойд в своей статье показал реалии жизни в Харькове после начала обстрелов города российскими оккупантами. Он пообщался с ранеными, которые находятся в больницах и не понимают, как жить дальше. Многие из этих людей потеряли не только дома, но и части тела.

Материал с шокирующими фотографиями появился на сайте всемирно-известного медиа вечером 7 марта.

Репортер пишет, что в харьковских медицинских учреждениях находятся гражданские жертвы бомбардировки. "Артиллерийский огонь и рев реактивных двигателей над головой сотрясают окна в палатах, так что страх следует за ними, даже когда их раны лечат измученные медики", – рассказывает Энтони Лойд.

Видео дня

Среди героев его статьи – обычные жители Харькова. Семья, чью квартиру в многоэтажке уничтожил снаряд, мужчина, которому оторвало ногу, ребенок с осколочным ранением.

Репортер отмечает, что тактика наступления на бывшую столицу Украины изменилась около недели назад, когда оккупантам не удалось быстро взять ее под свой контроль. "Несмотря на заявления Минобороны РФ о том, что они будут избегать ударов по гражданской инфраструктуре, расплата за сорванную операцию по захвату города пришла быстро", – пишет журналист. Имеется в виду бомбардировка площади Свободы.

Общее число пострадавших и погибших среди мирного населения подсчитать сейчас сложно. "В двух центральных больницах, которые мы посетили за 48 часов, медработники, большинство из которых спят до 4 часов в сутки, сказали, что они оказали помощь сотням раненых за последнюю неделю", – говорится в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ведущие СМИ мира поддержали Украину в борьбе с оккупантами и разместили на своих обложках фотографии расстрелянных городов. Таким образом, медиа осудили действия Путина и призвали Кремль прекратить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!