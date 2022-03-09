Верещук рассказала, где и как будут работать гуманитарные коридоры в Украине. Полный перечень маршрутов

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об открытии "зеленых коридоров". По ее словам, маршруты были согласованы 9 марта в 5:30 утра с РФ и международной организацией Красный Крест. Чтобы посмотреть видео, сдоскролльте до конца.

Гуманитарные коридоры будут работать с 9 по 21 час текущего дня по следующим маршрутам:

Энергодар – Запорожье

Сумы – Полтава

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Изюм – Лозовая

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень – Киев (через Стоянку, Белогородку)

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Ирина Верещук обратилась к Кремлю с требованием соблюдать договоренность и не открывать огонь по направлениям "зеленых коридоров" в указанное выше время, чтобы люди смогли покинуть горячие точки.

Также министр отметила, что сегодня будет проведена спецоперация по эвакуации воспитанников детского дома в Ворзеле. Она в очередной раз просит Россию прекратить обстрелы и дать возможность детям уехать в безопасное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ не сдержала обязательства по открытию "зеленых коридоров" в Мариуполе и Волновахе. В городах наблюдается гуманитарная катастрофа, население сидит без воды, электроэнергии и еды.

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