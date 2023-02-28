Разделение украинцев на три сорта и ''темники'' Медведчука: чем запомнился бывший политтехнолог Януковича Павловский. Фото

В понедельник, 27 февраля, в России после тяжелой болезни скончался политтехнолог и политолог Глеб Павловский. Его называли "идеологом Путина" и одним из тех, кто сформировал современную российскую власть.

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Павловский, кроме того, что он в начале 2000-х занимался президентскими кампаниями нынешнего главы РФ Владимира Путина и украинского президента-беглеца Виктора Януковича, запомнился еще рядом политтехнологических нововведений в РФ и Украине.

Как появились "темники"

После развала СССР Павловский уверенно занял свою нишу в сфере информации и политических технологий, создав организацию "Фонд эффективной политики". Именно она занималась разработкой первой президентской кампании Путина. После ее успеха политтехнолог долго был консультантом администрации президента РФ.

Одним из первых в России Павловский осознал и стал использовать потенциал интернета для информационных манипуляций.

"Во многом именно Павловский по заказу Бориса Березовского сформировал в этот период у Кремля уверенность в том, что НТВ и другие СМИ, принадлежавшие Владимиру Гусинскому, – это "враги, которые хотят погубить политическую карьеру Владимира Путина", – пишет "Медуза".

После этого в РФ приступили к зачистке инфополя, а с подачи Павловского в практику вошли "темники" – жесткие предписания для зависимых от власти СМИ, выполняющих роль скрытой цензуры.

Виктор Медведчук и провал Павловского

Свои выработки в сфере политтехнологий после РФ Глеб Павловский попытался применить и в Украине. Следует заметить, что сработали в нашей стране не все.

К примеру, в 2002 году его "Фонд эффективной политики" продвигал на выборах в Верховную Раду Украины партию Виктора Медведчука — СДПУ(о). Однако тогда эта политсила едва преодолела проходной барьер и получила всего 6,9% голосов.

Победил блок Виктора Ющенко "Наша Украина" (23,57%) на фоне протестов против президента Леонида Кучмы и убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

Провал этой кампании сильно расстроил администрацию президента РФ, которая и была ее заказчицей, из-за чего Павловский потерял часть заработанных баллов авторитета. Однако вскоре он получил шанс исправиться.

Президентские выборы 2004 года и "три сорта Украины"

На этих выборах Павловский сопровождал президентскую кампанию пророссийского кандидата Виктора Януковича – именно его в Москве хотели видеть президентом Украины.

В этот раз политтехнолог удачно использовал Медведчука, который тогда был главой Администрации президента Кучмы. Именно оттуда выходили "темники", благодаря которым оппонент Януковича Ющенко потерял доступ к телевизионному эфиру и большинству СМИ, которые тогда контролировала власть.

Они же активно распространяли фейки против Ющенко, искажали факты из его биографии, лгали о семье кандидата в президенты. Одним из главных нарративов стала якобы приверженность политика жителям западных регионов Украины и его "угрозы" русскоязычным украинцам.

Квинтэссенцией этого стала карта "трех сортов Украины", в которой хорошо прослеживается след Кремля – именно Москва начала распространять нарратив о "разделении" Украины по территориальному и языковому принципам.

Юг и восток на этой карте выставили "третьесортными" – впоследствии, через 10 лет, именно в этих регионах РФ попыталась разжечь "русскую весну", а впоследствии и ввела свои войска в часть этих из этих областей. Януковича же выставляли как спасителя и защитника жителей юга и востока.

Как сообщал OBOZREVATEL, Глеб Павловский скончался в одном из хосписов Москвы на 72-м году жизни. Уроженец украинской Одессы разрабатывал президентскую кампанию Путина в 2000 году, а в 2004 году в Украине принимал участие в президентской кампании Виктора Януковича.

Что еще известно о политологе, читайте по ссылке.

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