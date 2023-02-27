Умер известный российский политолог Павловский, которого называли одним из ''архитекторов'' режима Путина: он был родом из Одессы

71-летний российский политолог, уроженец украинской Одессы Глеб Павловский умер в ночь на 27 февраля. Сообщается, что в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

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В 2000-х он был едва ни главным политтехнологом при власти России, разрабатывал идеологию "суверенной демократии" и "путинского большинства". За это его называют "архитектором" режима Владимира Путина. Однако в 2010-х Павловский оказался ненужным Кремлю и стал активным критиком властей РФ.

О смерти Павловского сообщил в соцсетях галерист Марат Гельман. Позже в комментарии росСМИ это подтвердил друг политтехнолога Симон Кордонский, завкафедрой в университете "Высшая школа экономики".

С конца 1980-х до середины 1990-х он работал учредителем и главным редактором ряда политических СМИ. Он разрабатывал президентскую кампанию Путина в 2000 году, а в 2004-м в Украине участвовал в президентской кампании Виктора Януковича.

В 2008 году тогдашний российский глава Дмитрий Медведев наградил Павловского медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени.

Сотрудничал с администрацией президента РФ до 2011 года, после чего занял сторону политической оппозиции.

В 2021-м он заявлял, что предстоящие в сентябре выборы "самые позорные, наверное, из тех, которые были за 30 лет в Российской Федерации". Также он говорил, что у Путина слабые представления "о современном мире и новой фазе западных обществ".

"Пришло понимание власти, что можно из любой трудности, из любой ситуации нырнуть в какую-нибудь войну. Это ошибка, конечно. Стратегически это тяжелая ошибка, и за нее мы будем наказаны", – заявлял политолог в ноябре того же года. А в декабре в одном из интервью сказал, что у Путина "в голове враги. У одних тараканы, у других враги в голове".

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного нападения РФ на Украину, Павловский дал интервью одному из оппозиционных российских СМИ. Он сказал, что "давно говорил о том, что война будет".

"Понимаете, это не война, это такая карательная операция, которая, конечно, неизбежно перейдет в войну и в затяжную войну", – рассуждал он. Политолог предполагал, что власти РФ хотят "изменить" Украину и "откусить" некоторые территории, и это негативно повлияет на безопасность самой России. "СВО" перейдет в войну против всего мира, считал он.

Журналистка спросила, верят ли россияне в то, что в Украине есть "нацисты". "Ну наверное есть идиоты, которые в это верят. Ну у нас есть идиоты любых сортов", – ответил он. В то же время Павловский утверждал: мол, в России большинство не хочет войны, "но им придется это проглотить".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 ноября 2022 года в России в возрасте 72-х лет скончался первый руководитель службы наркоконтроля, генерал-полковник Виктор Черкесов. Опальный государственный деятель был ближайшим соратником диктатора Владимира Путина.

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