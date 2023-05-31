Раздают интернет для Starlink: над Украиной пролетают спутники Илона Маска. Видео

Вечером в среду, 31 мая, над Украиной заметили яркие огни, которые выстроились в линию и двигались по небосводу. Некоторые украинцы успели испугаться, однако поводов для этого нет – в небе можно было заметить парад спутников Илона Маска.

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Речь идет о спутниках Starlink американской компании SpaceX, которые обеспечивают людей высокоскоростным интернетом. Украинцы делились кадрами движения спутников в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее тысячи спутников Starlink вывели на низкую околоземную орбиту, чтобы скорость соединения между ними и Землей была как можно больше.

После того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Илон Маск сделал Starlink доступным в нашем государстве. Тогда в Украину отправили около 15 тысяч комплектов тарелок и маршрутизаторов Starlink.

Их использовали для продолжения предоставления государственных услуг. Также интернетом от Starlink активно пользуются украинские военные на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне пытались перекрыть украинским военным доступ к интернету от Starlink с помощью секретного оружия. Так, Москва месяцами проводила эксперименты со своими радиолокационными системами борьбы "Тобол".

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