Раскрыты главные фейки пропаганды РФ на фоне поездки Зеленского в Европу

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визиты в ряд стран: в Великобританию, Францию, Бельгию и Польшу. Пророссийские telegram-каналы, обычно анонимные, создали множество манипуляций на эту тему, чтобы навязать людям свою правду.

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Об этом написали аналитики "Детектора медиа".

В частности, одной из самых распространенных стала манипуляция того, что своим визитом в Европу Зеленский хочет прикрыть проигрыш в Бахмуте. То есть во время поездки Бахмут якобы должны сдать российским войскам, а затем президент в этом обвинит Главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и уволит его. По версии пропаганды – Зеленский и Залужный имеют давний конфликт, так что для него это было бы выгодно и он получит больше оружия от партнеров. Однако, как можно увидеть, Бахмут еще под контролем ВСУ. А вот в нарративе пропаганды можно увидеть сразу ряд манипуляций: ослабление поддержки Запада, "игра" Зеленского в героя и т.д.

Некоторые каналы также утверждают, что поездкой Зеленского по Европе "тушат" коррупционный скандал в Украине по поводу закупок у Минобороны. Пропагандисты считают, что это сможет заменить полосы западной прессы и остановит подрыв имиджа Украины. Однако следует понимать, что здесь нет никаких причинно-следственных связей. То, что президент прибыл в Европу, не означает, что скандал гарантированно исчезнет из виду медиа и поспособствует изменению отношения к Украине.

Еще одна жемчужина анонимных telegram-каналов – Зеленский перестал быть "бункерным правителем", после того как узнал, что Владимир Путин не хочет его убить. Такие сообщения появились на фоне недавнего интервью экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, которое пропаганда использовала для продвижения собственных нарративов. В частности, пропагандисты говорят, что Путин вроде бы проявил милосердие и пообещал не убивать Зеленского. При этом они используют термин "бункерный дед" в отношении украинского президента. Причем не только украинцам, но и россиянам и белорусам известно, что его используют в отношении самого Путина.

Также в каналах пишут, что поездками в Европу Зеленский начинает готовиться к предвыборной кампании. Украинцев хотят убедить, что власть беспокоится только о себе, а точно не о народе или войне. Однако, вероятно, пропагандисты Кремля не знают, что в условиях военного положения выборы не проводятся и пока оно не закончится (а это не раньше 20 мая, до которого продолжили военное положение), рассчитывать на какие-либо выборы нельзя.

Интересно, что передачу Украине танков российские пропагандисты также отрицают. Они пишут, что Зеленский сфотографировался на фоне британского танка в рамках рекламы в СМИ. Однако это вроде бы максимум, который он может получить от поездки. На самом деле официально известно, что украинские военнослужащие тренируются в Великобритании на танках. Британский премьер Риши Сунак, в свою очередь, заверил Зеленского, что все нужное оборудование отправляют в Украину очень быстро. Для этого требуются не месяцы или годы, а дни и недели.

Еще одной популярной манипуляцией стал нарратив о том, что визит в Европарламент не пользуется Украиной. Пропаганда утверждает, что Зеленскому поаплодировали, сфотографировались с ним и все. Этим еще раз пытаются доказать, что Европа вроде бы ничтожна и беспомощна. Однако, например, глава Европарламента Роберта Мацола отметила, что ЕС должен перейти к следующему шагу и рассмотреть возможность передачи истребителей Украине.

Во многих других фейках просто откровенно высмеивают Зеленского, чтобы дискредитировать его, и обесценивают результаты его заграничного визита. Этот визит, наоборот, стал историческим – президента Украины почтил аудиенцией британский монарх. Также Великобритания ввела новые санкции против РФ. Президент Франции наградил Зеленского высшей наградой во Франции, которую можно получить за гражданские заслуги – орденом Почётного легиона.