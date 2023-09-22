Раньше служил в военкомате: что известно об охраннике, который погиб на складе во Львове во время атаки дронами

Во Львове во время атаки россиян иранскими дронами погиб 32-летний Петр Бурбан. Он был охранником на складе, это был его первый рабочий день. Без отца остались трое детей.

Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Служил в военкомате

Петр Бурбан родом из села Городыславичи Львовской области. Тут он родился и вырос в многодетной семье.

По словам старосты села Мелании Ивановны, в семье было четверо детей – трое братьев и одна сестра. Отец работал в селе трактористом, но рано умер, и детей растила одна мама.

"Петр был очень хорошим. Он окончил школу, потом учился на газосварщика. После окончания училища работал на разных работах. Семья простая, но очень трудолюбивая", – говорит староста.

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В 2015 году Петр женился на Наталье, и в последние годы они жили во Львове, в Сыховском районе. Жена Петра тоже из многодетной семьи. Да и у Петра с Натальей родилось трое детей: двое мальчиков – 5-летний Михаил и Иван, которому всего 2,5 года, – и девочка, 7-летняя Василина.

"Петр служил в военкомате. Потом уволился и искал работу пару недель, приходил ко мне за справкой. Потом звонил, был очень доволен, что нашел работу охранником на этом складе. И вот такое несчастье", – говорит староста.

Погиб в первый рабочий день

Петр Бурбан погиб в ночь на 19 сентября. Тогда Россия нанесла очередной удар по Украине иранскими дронами.

Несколько "Шахедов" прилетели в склад, где хранилась бытовая химия, окна, а также тут располагался склад с гуманитарной помощью одной из благотворительных миссий. Сюда на свою первую рабочую смену вышел Петр Бурбан.

Его тело спасатели обнаружили под завалами, помочь уже ему не могли.

Жена Наталья осталась одна с тремя детьми. В этом году она уже перенесла одно горе – у нее умерла мама, теперь не стало мужа.

Те, кто хочет помочь семье, могут перечислить деньги на банку https://send.monobank.ua/jar/8Vz5T7y4e1. Все будет передано семье погибшего.