Rakuten и 'Киевстар' будут развивать в Украине цифровые сервисы и телеком-инфраструктуру

Международная телекомгруппа Veon (Королевство Нидерланды), являющаяся единственным акционером ЧАО Киевстар, объявила о подписании Меморандума о намерениях с Rakuten Symphony, дочерней компанией ведущего технологического конгломерата Rakuten Group с целью содействия реконструкции телеком инфраструктуры Украины путем внедрения новых телеком инфраструктуры Украины.

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Согласно условиям Меморандума обе компании намерены создать в Украине надежную телекоммуникационную инфраструктуру, которая может беспрепятственно обеспечить развитие услуг высокоскоростной связи. Такое решение было принято в поддержку инициативы "Мы строим Украину", которая объявлена Государственным агентством Украины по реконструкции и развитию инфраструктуры.

Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров: "мы рады приобщиться к государственной инициативе "Мы строим Украину". Убежден, что наша экспертиза и технологический опыт нашего партнера будет способствовать развитию широкого спектра цифровых услуг и созданию в Украине передовой цифровой инфраструктуры".

Как сообщалось, Киевстар планирует привлечь в ближайшие три года 600 миллионов долларов США для развития в Украине новых цифровых сервисов и технологий. В частности, эти инвестиции будут использованы для развития технологии Open RAN, позволяющей модернизировать существующие радиосети, используя оборудование от разных поставщиков. Это также будет способствовать дальнейшему развитию стандарта 5G в Украине.

У Киевстара и Rakuten есть успешная история сотрудничества. Так, Viber от Rakuten является ведущим приложением для цифровых коммуникаций для украинцев в стране и за рубежом. Он также оказывает услуги украинскому бизнесу, в том числе через существующее партнерство с Киевстаром. Кроме того, Rakuten Symphony является ведущим поставщиком Open RAN решений и имеет огромный опыт, полученный от успешного создания крупномасштабных коммерческих облачных сетей по всему миру.