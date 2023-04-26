"Ракеты запускают бендеры с запада Украины": поклонница УПЦ МП выдала "феерическую" речь о причинах войны и разозлила сеть. Видео
Фанаты УПЦ МП продолжают бесцеремонно признаваться на камеры в любви к государству-террористу России. Прихожане московской церкви под копирку повторяют нарративы кремлевской пропаганды и отрицают вину РФ в развязывании войны против Украины.
Более того, одна из поклонниц УПЦ МП выдала, что Украина якобы сама себя обстреливает ракетами. Фрагмент интервью "5 канала" с прихожанкой московской церкви опубликован в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Женщина в начале заявила, что украинцы и россияне это якобы "один народ". После этого в привычной для кремлевской пропаганды риторике она начала обвинять Америку в войне, которую против нашей страны развязала Россия.
Апогеем неадекватной речи фанатки УПЦ МП стало заявление о ракетах, которые якобы летят не из России, а из самой же Украины.
"Мы все повязаны, украинцы и российские, мы все повязаны. Америка начала (войну, – ред.), рассорила нас с Россией, да, да…А ракетами кто бомбит? Кто дает нам оружие, а? Бендеры! Западная Украина!", – выдала фанатка московской церкви.
Не удивительно, что столь неадекватная речь фанатки УПЦ МП вызвала бурную реакцию в сети. Украинцы возмутились, что ярая поклонница государства-террориста РФ до сих пор живет в нашей стране и не уезжает. Также многие отметили, что за отрицание российской агрессии таких людей нужно привлекать к ответственности.
Кроме того, украинцы возмутились, что в стране спустя почти полтора года после начала полномасштабной войны еще остались люди, которые оправдывают военные преступления России и пытаются обвинить во всем США. Однако большинство уверено, что таких любителей "русского мира" уже не исправить, поэтому лучшим решением будет их отправка в РФ.
Ранее верующие УПЦ МП пришли в Киево-Печерскую Лавру и, прикрываясь религией, начали цинично отрицать российскую агрессию против Украины. Более того, одна из прихожанок выдала, что Украина якобы сама виновата в том, что Россия на нее напала.
Напомним, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пришел на территорию Киево-Печерской лавры и начал угрожать физическим насилием представителям СМИ. Более того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, известного, как "Паша Мерседес". На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украины, а также оскорблял защитников Украины.
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