Фанаты УПЦ МП продолжают бесцеремонно признаваться на камеры в любви к государству-террористу России. Прихожане московской церкви под копирку повторяют нарративы кремлевской пропаганды и отрицают вину РФ в развязывании войны против Украины.

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Более того, одна из поклонниц УПЦ МП выдала, что Украина якобы сама себя обстреливает ракетами. Фрагмент интервью "5 канала" с прихожанкой московской церкви опубликован в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина в начале заявила, что украинцы и россияне это якобы "один народ". После этого в привычной для кремлевской пропаганды риторике она начала обвинять Америку в войне, которую против нашей страны развязала Россия.

Апогеем неадекватной речи фанатки УПЦ МП стало заявление о ракетах, которые якобы летят не из России, а из самой же Украины.

"Мы все повязаны, украинцы и российские, мы все повязаны. Америка начала (войну, – ред.), рассорила нас с Россией, да, да…А ракетами кто бомбит? Кто дает нам оружие, а? Бендеры! Западная Украина!", – выдала фанатка московской церкви.

Не удивительно, что столь неадекватная речь фанатки УПЦ МП вызвала бурную реакцию в сети. Украинцы возмутились, что ярая поклонница государства-террориста РФ до сих пор живет в нашей стране и не уезжает. Также многие отметили, что за отрицание российской агрессии таких людей нужно привлекать к ответственности.

Кроме того, украинцы возмутились, что в стране спустя почти полтора года после начала полномасштабной войны еще остались люди, которые оправдывают военные преступления России и пытаются обвинить во всем США. Однако большинство уверено, что таких любителей "русского мира" уже не исправить, поэтому лучшим решением будет их отправка в РФ.

Ранее верующие УПЦ МП пришли в Киево-Печерскую Лавру и, прикрываясь религией, начали цинично отрицать российскую агрессию против Украины. Более того, одна из прихожанок выдала, что Украина якобы сама виновата в том, что Россия на нее напала.

Напомним, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пришел на территорию Киево-Печерской лавры и начал угрожать физическим насилием представителям СМИ. Более того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, известного, как "Паша Мерседес". На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украины, а также оскорблял защитников Украины.

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