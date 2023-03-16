Ракеты для РСЗО MARS II и 155-мм снаряды: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В этот пакет вошли среди прочего ракеты для РСЗО MARS II и 155-мм снаряды.

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Также Берлин передал генераторы и автопогрузчики. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В частности, Германия передала 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм (с учетом переданного ранее – 23 500) и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, а также неизвестное количество ракет для систем ПВО Iris-T SLM.

Также в пакет вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II, 500 пистолетов SFP9, два автопогрузчика и столько же ангарных тентов, четыре мобильных антенно-мачтовых системы, 25 генераторов.

В правительстве ФРГ отметили, что из соображений безопасности воздерживаются от предоставления подробной информации о способах и дате транспортировки до завершения передачи. При этом в целом в период с 1 января 2022 года по 13 марта 2023 года Германия передала Украине военную помощь почти на 2,7 млрд евро.

Стоит отметить, что Польша передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО и союзники работают над скорейшим предоставлением Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов. Текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы Альянса имеет решающее значение для обеспечения собственной обороны, а также для поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

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