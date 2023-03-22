Ракетный обстрел Ржищева: Фонд Рината Ахметова заявил о готовности оказать помощь пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате ракетных обстрелов, произошедших 22 марта в городе Ржищев Киевской области.

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Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, а также о психологической помощи.

Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно.Бесплатная горячая линия 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.