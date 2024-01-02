Ракетный обстрел Киева и Харькова: Фонд Рината Ахметова объявил о готовности помочь пострадавшим

Враг совершил очередную жестокую и циничную атаку по домам мирных украинцев. 2 января массированные ракетные удары получили Киев и Харьков, в частности, значительно пострадали жилые кварталы и дома. К сожалению, есть погибшие и десятки раненых.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь взрослым и детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых домов во время этой атаки, вне зависимости от степени поражений. А именно:

лечение;

реабилитацию;

психологическую помощь

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).