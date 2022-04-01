Радость превратилась в ярость. Фоторепортаж из города-героя Ирпеня, который пыталась уничтожить российская армия

Пригород Киева, камерный и уютный город Ирпень, из которого Вооруженные силы Украины 28 марта 2022 года выбили российских захватчиков, сегодня делает первые шаги к мирной жизни, однако спокойной обстановку назвать нельзя. Обстрелы из тяжелого вооружения, работа вражеских снайперов, заминированные территории и разрушенная инфраструктура... А под боком – населенные пункты, которые пока еще контролируются оккупантами.

Руководитель отдела расследований OBOZREVATEL Анна Молчанова побывала в освобожденном городе, в котором еще проходит зачистка диверсантов. Подробнее о том, что пережил Ирпень, – читайте в репортаже.

Из-за множества ограничений на публикацию информации во время военного положения в этом материале не будут названы улицы и большинство объектов, не будет данных о блокпостах и местонахождении наших Сил обороны, а для определенной части фото и видео время придет только после окончания войны. То, что это самая настоящая война, а не какая-то (по выражению президента Российской Федерации Владимира Путина) "специальная операция", ни у одного нормального человека не вызывает сомнений.

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Когда въезжаешь в Ирпень, а попасть сюда тот еще квест, моментально появляется ощущение, что ты оказался в городе-призраке.

Мчимся по опустевшим улицам, за рулем сотрудник полка полиции особого назначения, рядом с ним – еще один спецназовец. Оружие наготове, произносит: "Тут надо быстро".

По дороге к нужному нам месту – много расстрелянных и прошитых осколками автомобилей. И ни одного местного жителя – только военные из разных подразделений и полицейские.

Сегодня в Ирпене, по самым приблизительным подсчетам, остались жить всего около трех с половиной тысяч человек – такие данные озвучил городской голова Александр Маркушин.

Рассчитывать же на то, что в ближайшее время вернутся несколько десятков тысяч человек, вынужденно оставивших свои дома, пока не приходится.

Российские войска продолжают обстрелы, а 30 марта и вовсе устроили "прощальный фейерверк". По словам наших воинов, опасно пока и на окраинах – из-за вражеских снайперов. Еще одна большая проблема – заминированная территория, тут предстоит серьезно потрудиться саперам.

Город, что называется, наводнен военными и полицией – у них еще много работы. Начавшаяся четыре дня назад зачистка от вражеских солдат и ДРГ в самом разгаре. "Это только в фильмах все делается по щелчку, а в реальной жизни это опасный и кропотливый труд", – рассказал один спецназовец.

Зачистка, разминирование, проверка полицией всех жилых комплексов и частных домов – это сегодняшние дни Ирпеня.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, который во время нашего приезда находился в освобожденном городе, рассказал, что люди еще могут находиться под завалами и в квартирах.

"Для нас очень важно обойти все дома. В них могут оставаться одинокие пожилые люди, которые самостоятельно, к сожалению, не могут передвигаться. Поэтому мы скомплектовали группы из сотрудников ГСЧС, полицейских, работают и органы власти. Находим и тела погибших людей – отвозим их в морги для проведения судебно-медицинской экспертизы", – рассказал Небытов.

А вот количество жертв правоохранитель назвать пока не готов, но считает, что "результаты будут катастрофическими".

Тела жителей Ирпеня, застреленных оккупантами или же погибших в результате страшных обстрелов, еще собирают на улицах... Радость от освобождения моментально сменилась яростью: тому, что подобное происходит в 21 веке, не может быть никаких оправданий.

Говорить, что город полностью уничтожен, ни в коем случае нельзя. По данным местной власти, в Ирпене разрушено примерно 50 процентов объектов критической инфраструктуры – нет связи, воды, электричества. Но что касается жилья, тут есть и серьезно пострадавшие дома, и отделавшиеся "легким испугом".

Андрей Небытов показал один из жилых комплексов. Люди спаслись благодаря тому, что во время обстрелов находились в подземном многоуровневом паркинге.

Обустроили свой быт во время войны. Еду готовили прямо на улице. "Вынесли во двор часть кухни – приспособились", – говорит Небытов.

Возле одного из подъездов высотки стоят мангалы, кресла и даже кухонная стенка. Выглядит, конечно, сюрреалистично.

Этот комплекс не сильно пострадал от обстрелов. Визуально – только вылетели стекла, да и то не везде.

Правда, на земле – тысячи осколков, противно хрустящих под ногами. И каждый будто впивается в сердце: мол, ну и где твоя счастливая жизнь?

Зеленое покрытие спортплощадки будто заснежено следами войны, а чудом уцелевшая лавочка-качеля тоскливо поскрипывает воспоминаниями.

Очень сильно досталось зданию полиции в Ирпене.

Обстрел был настолько плотным, что стволы деревьев возле него срезало как спички.

Целых стекол не осталось, а о состоянии перекрытий пока трудно сказать. Возле входа – уничтоженные автомобили.

На улицах города есть и уничтоженная техника оккупантов – БМП, БМД, топливозаправщики.

Обугленные разгрузки и остатки вещмешков – вот и все, что осталось от российских военных.

На эти "артефакты" украинские защитники смотрят с удовлетворением: а нечего было соваться.

Перед отъездом из Ирпеня на одной из улиц мы встретили двух местных жителей. Мужчины рассказали, что "сейчас уже нормально": привозят гуманитарную помощь, разогреть или же приготовить еду можно и на костре. Что касается воды – она есть в колодце. Людей больше беспокоит отсутствие электричества и, как следствие, информации.

"Батарейки хватает на 15 минут, ловлю киевскую радиостанцию, чтобы хоть новости послушать. А вот что происходит в Ирпене, где свои, а где чужие – неизвестно. Батарейки купить сейчас негде", – рассказал один из них.

На 72-квартирную многоэтажку осталось всего два человека, причем в разных подъездах. Остальные – уехали. "Лупашили так, что мы просто боялись выходить. Снаряд попал возле столба, волной выбило окна", – рассказал мужчина.

...Израненный город-герой терпеливо ждет своего возрождения. В том, что Ирпень станет еще красивее и тут снова зазвучит детский смех, – не сомневается никто.

Восстановить здания обязательно получится, вот только погибших людей – не воскресить. И за это страшное военное преступление Россия обязана ответить. За жизни людей, за сломанные судьбы и ту страшную боль, которую пережили миллионы украинцев. Не только в Ирпене.

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