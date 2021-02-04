В Украине в 50 раз увеличили штрафы за нарушение пожарной безопасности

Верховная Рада 315 голосами приняла закон №3755 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров".

Об этом свидетельствует статус законопроекта на сайте ВР. Документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности до 30-50 раз (поименное голосование можно посмотреть тут).

В Госэкоинспекции заявили, что новый закон "позволит повысить ответственность граждан и субъектов хозяйствования за образование пожароопасных ситуаций и, соответственно, обеспечит безупречное соблюдение требований пожарной безопасности".

Новые штрафы составят:

за осуществление предприятием хозяйственной деятельности без декларации в сфере пожарной безопасности – до 1,7–5,1 тыс. грн для субъектов предпринимательской деятельности;

за нарушение требований нормативных документов технической эксплуатации электростанций и сетей, энергетического оборудования – до 1,7–3,4 тыс. грн для граждан и 3,4–5,1 тыс. грн для должностных лиц.

Данный законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в июне прошлого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что нардепы приняли в первом чтении скандальный законопроект №4142 о системе общественного здоровья. За него проголосовали 242 народных избранника. В принятой редакции убрали раздел о вакцинации, который вызвал недовольство в обществе.

Так, первоначально предусматривалась презумпция согласия на вакцинацию: если родители хотят отказаться прививать ребенка, они должны были написать заявление об отказе. Также родителей возмутила норма о недопуске детей в учебные заведения без списка прививок.