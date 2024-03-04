"Работу и наши дома отдадут россиянам": на оккупированной территории разгорелся скандал из-за "начальников" из РФ

На временно оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей уже который месяц идет агрессивное заселение россиян. Страна-агрессор делает все, чтобы изменить этнический состав и задушить в зародыше сопротивление украинцев. Однако сейчас дело приняло новый оборот – с руководящих должностей стали "выдавливать" коллаборантов, чего ранее не наблюдалось. Местные жители в шоке от таких новых порядков, однако их мнение оккупантов нисколько не волнует.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Подлил масла в огонь

29 февраля в послании к Федеральному собранию Путин объявил о расширении российской программы переселения специалистов.

"По аналогии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор" запустим с 2025 года программу "Земский работник культуры". Специалист, который переедет на работу в село, малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше – 2 млн рублей", – заявил главный военный преступник.

Ранее он поручил предоставлять врачам, приехавшим на работу на временно оккупированные территории Украины по программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер", единовременные компенсационные выплаты в размере от 1 до 2 млн рублей.

"Если объективно, то эта программа именно в России более-менее нормально работает. Те маленькие населенные пункты, например на Севере, где не то что узкопрофильного врача, но и обычного фельдшера днем с огнем не сыскать, – понемногу закрывают вакансии. Такие условия для опытного специалиста, конечно же, не очень привлекательны, а вот для недавнего выпускника медучилища или мединститута – вполне. Тем более что дают подъемные и жилье. Но вот жить придется в глуши", – рассказал OBOZ.UA киевлянин, у которого в России родственники-медики.

Однако на том же Донбассе и в других областях Украины, часть которых сегодня оккупирована российскими захватчиками, ситуация кардинально другая. Ехать туда, где идет война, именно по этим программам россияне не очень-то и рвутся.

"Дело в том, что условиями программы предусмотрен обязательный пятилетний срок работы на новом месте. Медик должен подписать соглашение, а если досрочно разорвет его, то будет обязан вернуть всю сумму. В гривне это 300-600 тысяч. Но кто может спрогнозировать, что будет через полгода, не говоря уже о сроке в три-пять лет? Вот и боятся россияне ехать, так как линия фронта может оказаться очень близко", – рассказал собеседник OBOZ.UA на оккупированной части Донецкой области.

Тем не менее российских "специалистов" на временно оккупированной территории Украины и так хватает, правда, контракты у большинства краткосрочные. Однако слова Путина не на шутку взволновали коллаборантов.

Кнут и пряник

На оккупированной части Донецкой области нехватка медперсонала по данным источников OBOZ.UA сейчас составляет минимум 15 тыс человек. Эту проблему тут пытаются решить разными способами.

"Первый – начали по ускоренной процедуре "штамповать" местных врачей и медсестер. Раз-два и вперед – бегом лечить пациентов. Но учитывая еще и низкое качество обучения, то к такому специалисту будет опасно обращаться", – говорит наша собеседница в оккупированном Донецке. Она в прошлом врач-хирург.

По ее словам, запустили еще "обучающие программы", а также решили переучивать врачей, которые таким образом могут сменить специальность. Тем не менее местных медиков критично не хватает, а проблемы нарастают как снежный ком.

"Учитывая количество российской военщины в нашем регионе, то даже их лечить не хватает врачей, что уж говорить о качественной медицинской помощи местным жителям", – поделилась дончанка.

Еще один способ снизить нехватку медиков – привлечение кадров из России. По разным данным с начала полномасштабного вторжения из РФ на Донбасс переехали где-то 1800 - 2000 медиков.

"Добровольно едут немногие. Ну, как добровольно – среди приезжих много тех, кто приехал вынужденно после неудачного лечения пациентов в России, кто попался на взятке и тому подобное. Знаю, что один из врачей ДОКТМО (крупного донецкого медицинского объединения) – немолодой россиянин, которого поймали в Перми на развращении несовершеннолетней девочки. Как он смог замять скандал и остаться на свободе – не знаю, но сейчас он уже в Донецке. То есть, к нам едет всякий сброд, едут преступники, а среди них педофилы", – поделилась жительница Донецка.

Но и это еще не все. Выяснилось, что сразу в нескольких донецких больницах решили сменить заведующих отделениями.

"Конечно же по команде сверху. Ходил слух, что один из завотделений по-тихому помогал украинцам, потому оккупанты решили перебдеть. Правда, как это им поможет, не понимаю", – говорит бывшая врач.

Похожая ситуация и в так называемых высших учебных заведениях "ДНР", которые в урезанном виде и при отсутствии достаточного количества квалифицированных преподавателей выпускают "специалистов". По разнарядке руководящий состав тоже будут менять на специалистов из РФ.

Такая ситуация вызвала злость у коллаборантов, которые с энтузиазмом приняли "новую власть", да и сами уже получили российское гражданство. "Злятся. Очень злятся. Говорят: теперь нашу работу и наши дома отдадут понаехавшим россиянам. Забавно, но у них теперь есть градация на правильных и не правильных граждан РФ. Любого приезжего теперь принимают в штыки", – поделился еще один наш собеседник в оккупированном Донецке.

Как видим, верить обещаниям оккупантов могли только мягко говоря недалекие люди. А теперь придется расплачиваться.