Работали в экстремальных условиях: черкасские водолазы-саперы провели уникальную спецоперацию на столичной ТЭЦ после российского обстрела. Видео

В Киеве черкасские водолазы-саперы восстановили оборудование одной из столичных ТЭЦ, подвергшейся вражескому удару. Работы проводились в экстремальных условиях при морозе -15 градусов, а температура днепровской воды составляла всего + 2, что значительно ограничивало пребывание под водой.

О спецоперации рассказал начальник группы специальных работ повышенной сложности на водных объектах ГСЧС Черкасской области полковник Андрей Власенко. Уникальные кадры обнародовало МВД Украины.

45-летний Андрей Власенко вместе с коллегами участвовал в спасении оборудования станции.

"В холодной воде даже при том, что у нас термобелье и гидрокостюмы лучших производителей, есть определенное время – это 40 минут, потом может быть переохлаждение. И это тяжело. Но по самочувствию – лучше два раза погрузиться под воду, чем пересидеть на поверхности и получить охлаждение" – рассказал полковник.

Уникальная спецоперация длилась 6 дней. Группе опытных водолазов удалось выполнить одну из самых сложных своих задач.

Спецоперация подо льдом

Задача заключалась в максимально быстром восстановлении целостности объекта. Водолаз спускался в узкий колодец и двигался по шахте размером примерно 1,5 на 0,8 метра к месту повреждения.

"Объект был технически сложный и опасный. Водолаз работал в узкой шахте, без связи, фактически "вслепую". Именно поэтому мы активно привлекали подводных роботов – чтобы видеть состояние водолаза и контролировать процесс. Даже с новейшим снаряжением риски оставались: холод, обледенение металла, технические сбои. Но без этих работ восстановление критической инфраструктуры просто невозможно", – рассказал Власенко.

Дополнительную опасность создавала армированная конструкция – гидроакустическая связь не работала, а сигнальный шнур был неэффективным из-за поворота шахты под углом 90 градусов.

В таких условиях водолазные работы выполняли с привлечением дистанционно управляемых подводных роботов, которые обеспечивали визуальный контроль и постоянно мониторили физическое и психологическое состояние водолазов.

"К выполнению задачи было привлечено восемь человек личного состава, пять водолазов, медицинский работник, водители, техники и инженеры. Работы продолжались шесть суток. Процесс неоднократно приходилось останавливать из-за технических неисправностей насосов, опасных прорывов воды и воздушных тревог – в это время спуски под воду запрещены", – отметил полковник.

Несмотря на использование современного водолазного оборудования, специально отобранного и закупленного подразделением, экстремальные температуры создавали дополнительные риски: металлические элементы обмерзали, что могло привести к опасной ситуации для водолазов.

По словам Андрея Власенко, кроме человеческого ресурса, в работах применяли три типа подводных роботов, предоставленных международными партнерами, в частности из Дании и Франции. Личный состав проходил на них специальные тренинги.

