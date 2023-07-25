Работа без языка, жизнь на минималку и три тысячи от правительства: как украинских беженцев принимают в Канаде

Канада – одна из стран, которая протянула руку помощи украинским беженцам после начала полномасштабного вторжения России. Если раньше украинцам было очень сложно уехать в эту страну жить, то с 24 февраля прошлого года любой желающий мог пересечь границу и оказаться стране кленового листа.

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Украинцы рассказали, чем помогла им Канада, как они смогли устроиться тут на работу, снять жилье, с какими проблемами столкнулись и собираются ли они возвращаться домой.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Верим в победу и хотим домой

С началом полномасштабного вторжения Дарина Тригуб вместе с родными решила ехать в Канаду.

"Дело в том, что я еще раньше думала о получении второго высшего образования именно в этой стране. И когда открылась программа CUAET для украинцев, я сразу же приняла решение ехать сюда из Польши, где мы жили с первых дней после вторжения", – поясняет Дарина.

Она рассказывает, что Канада помогает украинцам как финансово, так и с информационной, и социальной точки зрения. Например, по прилету в аэропорт в некоторых провинциях украинцев даже могут бесплатно поселить в отель сроком на две недели.

Можно самим найти хостов – людей, которые смогут вас принять у себя. Правда, как отмечает Дарина, таких желающих через полтора года войны уже немного.

"Мне очень повезло, потому что мы нашли хостов, и они взяли нас к себе бесплатно пожить в Гамильтоне в Онтарио на три месяца. После этого мы стали арендовать у них этот дом", – говорит девушка.

По приезду украинцы могут подать документы на одноразовую федеральную помощь в размере 3000 CAD ($2250).

Также в каждой провинции страны тоже есть свои программы. Например, в провинции Онтарио можно податься на помощь 1000 CAD ($750). Но прежде чем выдать деньги, будут тщательно проверять и решать, положена ли такая помощь кандидату.

Сейчас семья Дарины из шести человек живет в арендованном доме, оплата в месяц составляет 3300 CAD.

"Год назад мы быстро нашли работу. Я работаю в финтехкомпании. Мои родные работают на заводах или фабриках. Мама, например, работает на фабрике, где производят печенье. Оплата минимальная – 2500-3000 CAD. Тут минимальная зарплата позволяет нормально жить, но экономно, поэтому нужно учить язык. Правда, сейчас, говорят, с работой стало тяжелее. Но устроиться в сферу клининга или на фабрику можно всегда. Конечно, для более высокооплачиваемой работы нужен язык, Канада предоставляет бесплатные курсы", - говорит Дарина.

Из трудностей девушка называет медицинскую сферу. "Один из членов нашей семьи заболел, попали в больницу и там прождали 12 часов в очереди. На МРТ попали только через два месяца после назначения", – говорит украинка.

Общая медицина в Канаде бесплатная. Рабочая страховка может покрывать в том числе и стоматологические услуги.

"В Канаде мне нравится стабильность во всем и то, как люди ко всему относятся с легкостью и позитивом. Но после жизни в Польше и Канаде ты еще больше понимаешь, что лучше всего дома, в Украине. Нам хотелось бы вернуться домой. Но сейчас очень сложно сказать, когда это произойдет. Мы верим в ближайшую Победу!" – подводит итог Дарина.

Написала резюме и разнесла по магазинам

Еще одна украинка Алена в Канаде, в провинции Квебек, уже 14 месяцев, выехала туда она со своим другом и дочерью. Девочка ходит в канадскую школу и ей там очень нравится.

Алена рассказывает, что дочка проучилась в школе сначала 10 дней и начались каникулы. Она так расстроилась из-за этого, что даже плакала.

"Она вернулась со школы, а глаза у нее красные, заплаканные. Я спрашиваю: "Что случилось?" Она ответила: "Я не хочу оставлять школу, я полюбила школу". Я так удивилась. Шли мы в школу со страхом, потому что не знаем языка, но программа для эмигрантов выстроена так, что дети быстро привыкают", – говорит Алена.

По словам украинки, до 6 класса учеба в канадской школе достаточно легкая. "Дочь в 4 классе изучала материал по математике на уровне 2-3 класса украинской школы. Им задают домашнее задание в понедельник, которое проверят только в пятницу. Если ребенок выполнил его – хорошо, не выполнил – тоже хорошо. У них другая система, детей не нагружают, они получают удовольствие от школы. Правда, с 6 класса, говорят, подход уже меняется, начиная с дресс-кода. Уже будут правила, задания", – говорит Алена.

Одна из главных трудностей для украинцев – язык. В этой провинции говорят на французском, причем еще с местным акцентом. Это становится препятствием для устройства на работу.

Алена рассказывает, что очень переживала, что не сможет устроиться на работу. "У нас в городе есть хорошая мигрантская организация. Они помогают найти жилье, одежду, школу, работу. Мы вместе написали резюме, и его нужно было раздать там, где ты хочешь устроиться на работу. Я очень боялась идти сама, поскольку не знаю языка. Мне помогла знакомая, она сказала, что все это нормально, тут все так ищут работу. Даже если тебе пару раз откажут, то все равно это опыт.

Мы с ней пошли и раздали десять моих резюме в магазины. И откликнулась хозяйка первого магазина, куда я передала резюме, недалеко от нашего дома. Я ей немного рассказала о себе, и уже на следующий день она прислала мне смс, в котором написала, что ждет меня", – вспоминает Алена.

Теперь она работает в этом магазине. Хозяйка очень терпеливо относится к тому, что Алена не всегда может выразить свою мысль на чужом языке, она подталкивает ее не останавливаться, а пытаться говорить.

Канадцы готовы помогать украинцам

Алена рассказывает, что в Канаде больше всего ее поразили люди своим отношением и желанием помочь украинцам.

"Как-то мы вместе с дочкой пошли на почту, получали посылку, она была тяжелой. Я захватила с собой скотч и прямо там мастерила ручку, чтобы донести посылку домой. Сзади стояла женщина, которая обратилась к нам, сказала, как хорошо, что мы придумали ручку. Мы разговорились с ней. Оказалось, что зовут ее Джоана, она живет недалеко от нас. Женщина предложила подвезти нас, и теперь мы дружим.

Она всегда готова прийти на помощь. Если идет дождь, она звонит и спрашивает, не надо ли забрать дочь со школы. Она говорит медленно, повторяет фразы, если я не понимаю", – говорит Алена.

Многие соседи по дому тоже готовы помогать украинцам, например, съездить в магазин.

Для Канады, как и для Америки, очень большой минус, если у тебя нет автомобиля. Машины тут доступны. Если авто есть, то уже решена проблема с поездкой в магазин, в школу, на работу. У Алены пока нет водительских прав, поэтому она не может ездить.

Канадцы помогают и с жильем украинцам

"Много канадцев принимают у себя украинцев на пару месяцев, пока они найдут жилье. Но снять жилье тут сложно, поскольку мы приезжие, арендаторы в этой стране очень защищены законами и в случае чего владельцы жилья могут остаться в убытке. Поэтому канадцы становятся поручителями, общаются с хозяевами квартир, предоставляют даже свои документы, только чтобы мы могли арендовать жилье. Вот недавно заходила женщина, которая искала квартиру тоже для украинцев, я поделилась с ней контактами, которые у меня были. И она тут же предложила свою помощь, оставила номер телефона. Сказала, чтобы мы не стеснялись обращаться к ней", – рассказывает Алена.

Украинка говорит, что, несмотря на все трудности, хочет остаться в Канаде.

"Хочу остаться ради будущего моей дочери. Дома я бы работала на небольшую зарплату, в свободное время возилась на огороде, да еще все эти новости о войне. А тут для нас больше возможностей. Мне кажется, что тут мы будем более счастливы. Хотя люди старшего возраста хотят вернуться в Украину. Они ждут победу и сразу поедут", – говорит Алена.

На поиск работы уходит до шести месяцев

Украинка Анастасия Соловей приехала в Канаду в июле прошлого года по специальной миграционной программе CUAET, которую открыли для украинцев после полномасштабного вторжения РФ. Девушка говорит, что решила лететь на другой континент из-за опасности и нестабильной обстановки в Киеве, где она жила.

"В Канаде жилье никто не предоставляет, поэтому каждый человек должен сам отвечать за то, где он будет жить. В начале войны канадцы часто принимали у себя в домах украинских беженцев, но насколько я знаю, сейчас просто нет свободных мест", – говорит Анастасия.

Она оказалась в городе Калгари провинции Альберта. Проблем с жильем не было, ей удалась сразу снять квартиру и оплачивать ее каждый месяц. Цены были нормальными. Но за последний год аренда подорожала на 30%. Причем не только в Калгари, а по всей Канаде.

На первых порах Канада помогает украинцам. Каждому приехавшему выплачивают 3 тысячи CAD на взрослого и 1,5 тысячи CAD на ребенка. Но не стоит рассчитывать, что этих денег хватит на все.

"В большинстве провинций есть бесплатные курсы английского языка. В Калгари дают скидку на городской транспорт, бассейны и другие городские развлечения. Сразу стоит оформить медицинскую страховку, она покрывается государством. По ней можно бесплатно попасть к дантисту и окулисту. Некоторые медицинские услуги могут покрываться частично, но врачи об этом предупредят", – рассказывает Анастасия.

Свою первую работу девушка нашла в торговом центре, чтобы сразу получить опыт и какой-то минимальный доход.

"Даже с хорошим английским тут более чем на $15 в час рассчитывать тяжело. Кроме украинцев, тут есть много людей из других стран. Я не могу сказать, сколько именно времени занимает поиск работы, в некоторых случаях от месяца до трех. Часто приглашают на собеседование, но вакансию не закрывают. Или просто собирают резюме. Для тех, кто владеет английским свободно, работа есть, но ее поиск может занять и до шести месяцев", – поясняет Анастасия.

Возвращаться в Украину Анастасия не планирует. Но и оставаться в Канаде не хочет, мечтает перебраться в США. Говорит, что за последний год ей приходилось ездить в Америку, и она поняла, что это именно та страна, где ей будет комфортно.

"Америка – это место силы, даже стремительного роста. Канада – совсем другая. Тут хорошо жить с семьей. Тут чудесная природа, очень дружелюбные люди, но, наверное, она не совсем отвечает моим потребностям. Когда ты юн и хочешь покорять вершины – Канада не всегда имеет такие возможности", – считает Анастасия.