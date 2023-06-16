Рабочая группа ВР поддержала инициативу 'ЕС' по Героям Сиреневой рощи, – Геращенко

Рабочая группа, которая готовит изменения к законодательству о социальной защите военных, поддержала инициативу "Европейской Солидарности" о предоставлении статуса участников боевых действий бойцам терробороны, погибшим в первые дни полномасштабного вторжения и не успевшим оформить соответствующие документы.

Видео дня

Об этом сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Народная депутат, сообщила, что есть важные новости от рабочей группы по законодательству для военных!

"Поддержана инициатива "ЕС" относительно тех добровольцев, которые в первые минуты войны взяли в руки оружие, но из-за уничтожения сведений не успели получить соответствующие подтверждающие документы", – пишет Геращенко.

Сопредседатель фракции "ЕС" сообщил, что группа поддержала правку, что в случае потери или повреждения именного списка части Сил терробороны или невнесения фамилии воина такой список формируется приказом Главнокомандующего ВСУ по обращению военнослужащего.

"А в случае его гибели (смерти) – по обращению членов его семьи. Это справедливо. Это касается погибших, расстрелянных оккупантами в Сиреневой Гае в Херсоне. Память о Героях – это святое!", – пишет Ирина Геращенко.