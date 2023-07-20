'Пятница организует дожди с грозами': синоптикиня дала детальный прогноз для Украины. Карта

В ближайшую ночь на Левобережье Украины ожидаются дожди с грозами. Однако в пятницу, 21 июля, атмосферный фронт принесет дожди только в Луганской области.

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На остальной территории Украины завтра ожидается сухая и теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Так, температура воздуха в течение дня в Украине будет находиться в комфортных пределах, в отличие от стран Южной Европы, где бурлит экстремальная жара. У нас погода будет приятной и свежей – от +24 до +29 градусов.

Так, на западе Украины в течение дня температура будет составлять от +22 до +26 градусов. В Карпатах ожидается даже очень прохладная погода – от +12 до +18 градусов. В южной части Украины будет жарко, температура поднимется от +28 до +32 градусов.

В Киеве 21 июля не ожидается дождей. Ночью ожидается температура около +15 градусов, а днем погода будет достаточно комфортной – +23…+25 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в августе в Украине будет солнечная и жаркая погода, а едва ощутимое похолодание придет только в конце месяца. Также в августе можно будет забыть о дождях, практически повсюду будет преобладать сухая погода.

Также напомним, что в июле и августе 2023 синоптики прогнозируют сухую погоду с аномально высокими температурами. Украину ждет стабильно сухой сезон с температурой на 1-2 градуса выше нормы.

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