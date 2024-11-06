Пять ПК для ОПК: предприятия оборонки смогут получать льготные кредиты

В Верховной Раде состоялось очередное заседание рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в оборонной отрасли Украины. Стоит признать, что за два месяца работы рабочая группа, созданная при Временной специальной комиссии ВР по защите инвесторов, сделала для развития отечественной оборонки немало. Что именно – рассказывает OBOZ.UA.

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Для ОПК создана специальная программа льготного кредитования

Уже на втором заседании рабочей группы (первое было, так сказать, установочным) был подписан меморандум о сотрудничестве между Парламентской спецкомиссией и ассоциациями частных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. И определены три главные проблемы оборонной отрасли, которые нужно решить. Это:

– совершенствование условий в государственных закупках;

– улучшение доступа к финансовым инструментам;

– регулирование экспортной деятельности.

И хотя темой третьего заседания рабочей группы, в которой приняли участие народные депутаты, руководители предприятий ОПК, а также представители Министерства обороны, Минстратегпрома и Минэкономики, было "Обсуждение правил государственных закупок вооружения", настоящий прорыв произошел по пункту второму. То есть, по улучшению финансирования.

Тема эта для предприятий отечественного ОПК довольно болезненная. Денег для стабильной работы и развития катастрофически не хватает. Государственная программа "5-7-9" для оборонных предприятий не работает, об иностранных инвестициях говорить не приходится (мало кто хочет инвестировать в страну, которая воюет), а экспортировать продукцию, чтобы получить "живую валюту", практически невозможно.

Но теперь данная проблема решена. По крайней мере, частично.

"Нами создана программа "5 ПК для ОПК", то есть "5% льготное кредитование для оборонно-промышленного комплекса". И решен второй важный вопрос – наполнение этой программы деньгами. Мы нашли, где взять дополнительные ресурсы, и внесли соответствующие правки в законопроект о бюджете на 2025 год. Законопроект уже принят в первом чтении, на компенсацию процентов по кредитам для украинских производителей оружия в следующем году предусмотрено 2,5 миллиарда гривен", – сказал народный депутат Украины, сопредседатель рабочей группы Парламентской спецкомиссии по вопросам инвестиций в ОПК Александр Ковальчук.

По его словам, создадут еще одну рабочую группу, которая будет сопровождать предприятия ОПК в процессе получения льготных кредитов.

"Все это большой прогресс. Пусть и на третьем году войны, но у нас появились льготные кредиты для предприятий оборонно-промышленного комплекса. И они не только смогут надежно прикрывать наши тылы, но и после войны могут стать серьезным драйвером для развития украинской экономики", – сказала, в свою очередь, председательница Временной специальной комиссии ВР по защите прав инвесторов Галина Янченко.

В случае форс-мажора штрафные санкции не должны применяться

Что касается главной темы встречи – обсуждения правил государственных закупок вооружения, то речь шла о дерегуляции и отмене жестких штрафных санкций при нарушении сроков поставок. Рабочая группа предложила внести ряд изменений в постановление Кабмина №1275 от 11 ноября 2022 года "Некоторые вопросы осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения".

"В постановлении № 1275 мы изначально хотели внести изменения в семь действующих норм, но пока что для начала решили поправить четыре. Сейчас проект документа находится в секретариате Кабмина, может, там еще будут какие-то доработки и дополнения", – сказала Галина Янченко.

Как подчеркнул во время рабочей встречи совладелец корпорации "ИСД" Сергей Тарута, нельзя накладывать штрафные санкции за то, что сроки поставок вооружения сорваны из-за обстрела предприятия, разрушения его производственных мощностей – это форс-мажор. Но пока этот фактор, к сожалению, не учитывается.