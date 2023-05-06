Пять лет служил в Ираке и Кувейте: в Бахмуте погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл. Фото

В боях за Украину погиб боец Интернационального легиона ВСУ Кристофер Кэмпбелл, который был женихом дочери кинорежиссера Олеся Санина. Он был ветераном с большим опытом военной службы – до этого прослужил пять лет в Ираке и Кувейте.

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Об этом в пятницу, 5 мая, Санин написал на своей странице в Facebook. Ему было 27 лет.

"Благодарю всех, кто почтил сегодня память члена моей семьи, жениха моей дочери Иванны Кристофера Джеймса Кэмпбелла. Спасибо за вашу глубокую скорбь и чествование его памяти", — говорится в сообщении.

По словам Санина, Крису было 27 лет. Он погиб в бою 6 апреля в Бахмуте, защищая Украину.

Погибший американский боец имел значительный опыт военной службы – он провел пять лет на военной службе в Ираке и Кувейте. После начала боевых действий в Украине, он стал на защиту этой страны и сражался против оккупантов в спецподразделении "Азов". Позже он продолжил свою службу в Интернациональном легионе.

Олесь рассказал, что Крис помимо военной службы также принимал участие в волонтерском движении в Украине.

"Кристофер был известен своей храбростью, решительностью, непоколебимыми принципами и ценностями, а главное — у него было доброе сердце. Согласно его последнему желанию, Крис был похоронен в Украине, стране, которую он любил и где обрел свою любовь, за которую отдал свою жизнь", — написал Олесь Санин.

Церемония прощания прошла 5 мая в Михайловском Златоверхом соборе.

Напомним, что на войне против российских захватчиков погиб Валерий Шитый – старший сержант, командир отделения, командир машины взвода технической разведки 65-й механизированной бригады ВСУ. Героя не стало еще 28 июля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, что Украина вернула тела 80 воинов, павших в боях с оккупантами. Передача тел прошла 5 мая. Теперь Героев их родные смогут похоронить достойно.