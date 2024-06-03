Пьяный поп УПЦ МП протаранил забор в центре Ужгорода: запрет в служении теперь называет 'чудом', в Мукачевской епархии от батюшки уже открестились

В Ужгороде пьяный священник УПЦ МП отец Иоанн (Лях) на автомобиле Ford Focus въехал в ограждение жилого дома в центре города. Проходить проверку на алкоголь на месте он отказался, а в разговоре с патрульными использовал нецензурные высказывания.

В Мукачевской епархии УПЦ МП уже заявили, что пять лет назад священник был выведен за штат, а теперь за такое поведение его вообще запретили в священнослужении. Сам отец Иоанн говорит, что решение епархии стало для него "чудом".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Врезался в забор возле дома

2 июня на центральной улице Ужгорода пьяный священнослужитель УПЦ МП отец Иоанн (Лях) въехал в ограждение жилого дома.

На видео, что появилось в интернете, отец Иван заплетающимся языком требует, чтобы полицейские вернули ему права. Отказывается подписывать протокол и проходить проверку на алкоголь, предлагает патрульным сопроводить его домой.

"Вы будете ехать, а я за вами", – едва выговаривает отец Иоанн. Рассказывает патрульным, что только что отслужил службу, где присутствовал кто-то из сотрудников полиции.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная брань священника.

В патрульной полиции Закарпатья сообщили, что составили на отца Ляха несколько административных протоколов: по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства), 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления или не предъявило их), 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

"Мужчина отказался пройти осмотр на состояние опьянения, его водительское удостоверение изъяли. Транспорт на штрафплощадку не забирали", – сообщил OBOZ.UA пресс-секретарь областной патрульной полиции Эрнест Завадский.

В епархии УПЦ МП от о. Иоанна открестились

Уже на следующий день, 3 июня, на сайте Мукачевской епархии УПЦ МП появилось заявление: "Протоиерей Иоанн Лях не является штатным клириком Мукачевской епархии. Пять лет назад его вывели за штат без права занимать должность настоятеля любого прихода. С учетом сегодняшнего поведения внештатного священника, нарушившего нормы морали и канонического права, управляющим архиереем Мукачевской епархии протоиерея Иоанна Ляха запрещено в служении".

OBOZ.UA связался с отцом Иоанном. Он говорит – заявление епархии сам недавно увидел.

"Заявление о том, что меня пять лет назад вывели за штат, стало для меня чудом. Для меня это великое чудо. О том, что меня запретят в служении, мне никто не объяснял, я сам это только что увидел", – сказал священник, употребив именно слово "чудо". При этом дикция у него была такая же, как и во время беседы с патрульными.

Об аварии говорит, что "у него просто автомобиль перегрелся, поэтому так получилось", а полицейские стали к нему придираться и вообще все преувеличили.

Отец Иоанн поделился своими планами. По его мнению, он будет потихоньку служить и дальше. Говорит, что служит вторым священником в церкви пророка Илии в Ужгороде уже давно. Оттуда он как раз в то воскресенье и возвращался.

"Пойду к владыке, митрополиту Федору Мукачевскому и Ужгородскому, извинюсь, поклонюсь. От него зависит, благословит ли он меня", – говорит о. Иоанн.

В среду он собирается снова проводить службу в церкви.

"Не надо было его позорить"

О себе Лях рассказал, что учился в семинарии Луганска. Там был знаком с митрополитом Сергеем, возил его на автомобиле.

"Год прослужил в соборе в Луганске, а когда учеба закончилась, то вернулся на Закарпатье. Я родом из Иршавы. 15 лет служил в селе Люта, а потом уже перевелся в Ужгород", – рассказал о себе отец Иоанн.

В небольшом закарпатском селе Люта отца Ляха еще помнят. Плохого о нем не говорят, уверяют, что не пьянствовал.

"Службы проводил, туда ходило больше людей, чем сейчас. Никогда людям не отказывал. Видео мы уже видели, для нас это удивительно. Но каждый человек спотыкается. Не надо было его позорить и выставлять все это на всеобщее обозрение, что он пьян и злословит, бывает такое. Тем более что у него несколько лет назад умерла жена, а сын служит, сейчас в отпуске", – рассказывает местный житель.

Также говорят, что его сын в то время, когда отец Иоанн служил в селе, якобы был причастен к какому-то уголовному делу, связанному с дракой, но вроде бы проходил там только свидетелем.

В самом селе Люта – только одна церковь, которая до сих пор принадлежит УПЦ МП. Все разговоры о переходе в ПЦУ местные жители отрицают. Говорят, что до них все это "еще не дошло".

Пьяный священник УПЦ МП за рулем – не редкость

Это далеко не первый инцидент с пьяными священниками УПЦ МП за рулем.

26 декабря 2023 года пьяный водитель BMW X5 столкнулся с ВАЗом в Хмельницкой области. Водитель ВАЗа получил травмы, его госпитализировали, но на следующий день он скончался.

С помощью драгера было установлено, что количество алкоголя в крови водителя BMW X5 превышало норму в 8 раз. Водителя задержали, им оказался священник УПЦ МП.

В апреле 2021 года на Буковине люди задержали пьяного священника УПЦ МП за рулем. Полицию вызвал депутат Черновицкого районного совета Артём Жук. Религиозный деятель оскорблял депутата, обзывал его "хохлом" и угрожал, что когда "придут румыны и молдаване", он поставит его на колени и расстреляет.

Суд принял решение, что священник должен заплатить штраф в 17 тысяч гривен. А депутат подал в суд иск о защите чести и достоинства.

В конце марта 2023 года пьяного батюшку УПЦ МП остановили пограничники на въезде в Киев. При себе у него не было документов на право вождения, а в салоне обнаружили документы, выданные в оккупированном Крыму и России. Батюшка кричал, ругался и заявил, что "у него ребята под Бахмутом дохнут". Его передали полиции.