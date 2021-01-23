Пьяных за рулем нужно наказывать как убийц: что думают родные жертв Зайцевой об усилении ответственности за ДТП

Парламент готовится к рассмотрению законопроекта №2695, который серьезно усиливает ответственность за правонарушения на дорогах.

Фактически, если этот документ будет проголосован с предложенными правками, то он вновь криминализирует ответственность водителей, которые совершили ДТП с жертвами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Инициаторы этого закона хотят серьезно повысить штрафы за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Вместо 10 тысяч виновный водитель должен будет выложить от 51 тыс. до 85 тыс. гривен. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев

Но если он совершил тоже самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то такого водителя могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего при ДТП водителя могут лишить воли на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько то срок могут увеличить до 5-10 лет ( с лишением прав на такой же срок).

Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет)

По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении воли в случае, если этот водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.

Надо отметить, что именно Зеленский ветировал закон о криминализации ответственности за убийство на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Однако вслед за этим на Обуховской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП – водитель, который уже отбыл срок за пьяную аварию и убийство человека, вновь выехал на дорогу под действием наркотиков и на этот раз убил почти всю семью – родителей и двоих детей, чудом выжил только один ребенок.

Также много споров вызывает правка, которая может быть внесена в этот законопроект. Она позволяет патрульным останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни и на следующий день после них.

Патрульные могут проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Почему-то именно эти изменения вызвали больше всего противодействия. Хотя с нашей точки зрения, если человек не позволяет себе садиться за руль пьяным или на следующий день после застолья, то у него нет оснований опасаться подобных проверок.

Одна из самых громких и трагических аварий, которые произошли за последние годы, это ДТП в Харькове. Когда 20-летняя Олена Зайцева на большой скорости на своем джипе пролетела на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с другим авто и вылетела на тротуар, где стояли люди.

В результате погибло шесть человек, еще шесть были травмированы. Выяснилось также, что до аварии Зайцева четыре раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А автошкола, через которую Зайцева получала водительские права, закрылась после того, как там начали проверку и не обнаружили данных о том, что виновница аварии посещала занятия.

Само рассмотрение дела в суде было детективным. Пропадала одна из важных свидетелей – врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву сразу после аварии и заподозрила, что девушка была под воздействием наркотических средств. В дальнейшем в крови виновницы таки выявили опиаты, но сделали все для того, чтобы не дать окончательного заключения о наркотическом опьянении Зайцевой. Только благодаря вниманию прессы и резонансу в обществе Зайцуву и второго водителя Геннадия Дронова удалось посадить на 10 лет.

Правда, Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79. Летом прошлого года в Сети появились фото, на которых Зайцева с соседкой по комнате загорают в уютном прогулочном дворике, который отделен забором от остальной колонии.

Поэтому в обществе не утихают споры о том, что даже в колонии для нее созданы благоприятные условия, и вполне возможно, что она не отсидит весь положенный ей срок.

Светлана Винниченко, мама погибшего под колесами автомобиля Олены Зайцевой Александра Евтеева считает, что подобный закон в нашей стране необходим.

"Понимаете, мы до сих пор не верим в то, что Зайцева на самом деле отбывает наказание в этом центре. Мы и наши адвокаты много раз пытались договориться с руководством колонии, чтобы организовали какую-то связь, хотя бы онлайн, чтобы мы могли убедиться в том, что она там. Но нам категорически отказывают", – рассказала Светлана.

Женщина добавляет: "Ей дали 10 лет за смерть шестерых человек! И ведь через пять лет она может написать просьбу о помиловании и ее могут помиловать. То есть, совсем скоро она может выйти на свободу. Разве это справедливо?"

"Необходимо ужесточать наказание для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Потому что это убийцы за рулем. Человек прекрасно понимает, что он не в состоянии контролировать ситуацию на дороге, что могут пострадать другие люди, и он едет. Это умышленное убийство и за него нужно наказывать также жестко", – говорит Светлана.

Редакция OBOZREVATEL выступает за ужесточение ответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поскольку завтра жертвой таких вот убийц за рулем может стать любой из нас или наших родных. Мы призываем коллег из других изданий поддержать освещения проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может помочь в решении проблемы.

Напомним, что за весь 2020 на дорогах Украины было зафиксировано 4522 дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибли 103 человека и еще 1554 получили травмы. Вопрос наказания виновников трагедий, особенно влиятельных, часто остается открытым.