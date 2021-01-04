Виявляється, я замахнулась на святе - на теплі спогади про дитинство, пломбір і "человека-амфибию"…

Я вкотре обурилась тим, що деякі українці не мають гідності і самоповаги, коли плачуть за шісткам путіна і бажають їм м’яких хмаринок…

Ви притомні? Сотні російських митців навесні 2014 року підписали лист на підтримку дій Путіна в Криму і на Донбасі, тобто благословили його на вбивства і катування. Ви кажете, мистецтво поза політикою? Ні, якщо митець каже вам, що він поза політикою, то ТАМ він скаже, що він з ними, з вашими ворогами. Навіщо Путіну було збирати отой митецький гарем чи бордель з 500-митцями? Щоб запаморочити голови простакам, які не здатні думати. "Зірки" осяюють шлях тирана і засліплюють очі натовпу, який кричить: "Ну, якщо Кобзон підтримав, то і ми з ними…"

Я не буду знов писати про того іхтіандра і його гидкі слова про Україну. До речі, цей актор народився в Криму... А я хочу згадати іншого кримчанина. Кримського татарина Решата Аметова. 28 лютого 2014 він написав на своїй сторінці в соцмережах: "Орієнтовно в понеділок вийду до Ради міністрів. Стоячий протест. А вам слабо?"

3 березня 2014 року о 7:30 Решат Аметов вийшов з дому. Він брав участь у мирному протесті проти російської окупації на площі Леніна м. Сімферополь. Його викрадення зафіксували камери: троє людей з так званих "загонів самооборони Криму" скрутили його, посадили в автомобіль і повезли у невідомому напрямку…

5 березня Решата Аметова було знайдено мертвим за 60 км від Сімферополя. На його тілі були ознаки катування, голову було обв'язано скотчем, очі були виколоті, а поряд з ним лежали наручники… А через півтори місяця недалеко від площі Леніна, тільки вже в Горлівці, викрадуть Володимира Рибака, який хотів зняти з міськради триколору ганчірку і повісити прапор. Його тіло було знівечене, як і тіло Решата…

І ніхто з підписантів-митців не покаявся і не відкликав свій підпис. Пам’ятайте про Решата, Володимира і тисячі українців і кримських татарів, вбитих путіним з дозволу "зірок", яких і "зірками" не хочеться звати… звичайні червоні ліхтарі…

І раз ми вже завели розмову про кіно і митців, то хочу згадати одну культові радянську комедію - "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Зверніть увагу, що серед 15 алкоголіків і так би мовити бомжів тільки один п’яничка в національному одязі! Ви там не побачите російської косоворотки, кавказької папахи тощо… а вишиванка – крупним планом. Недарма казав вождь катів Ленін: "Из всех искусств для нас важнейшим является кино". Вже тоді знав лисий упир, що саме кіно сформує свідомість, думку і світогляд суспільства.

А ви кажете, що мистецтво поза політикою((