Путин выпустил Медведчука на белорусское ТВ: о чем на этот раз лгал предатель

12 февраля предатель Украины Виктор Медведчук появился в эфире белорусского телевидения. Кум Путина заявил, что в Украине "правит неонацизм".

Видео дня

В своем интервью Медведчук сообщил, что "украинцы не поддерживают власть Зеленского и уезжают не из-за войны". По его мнению, украинцы покидают страну по причине "отсутствия поддержки политики Президента".

Кум российского диктатора Путина вышел в эфир телевидения Беларуси и дал интервью журналистам, в котором поделился своим мнением о войне в Украине.

"В основе политики Зеленского сегодня власть. Режим вооружился политикой неонацизма. Сегодня надо развеять миф, что этот неонацизм поддерживается украинцами. Он не поддерживается теми 9−12 миллионами, которые покинули страну", — заявил Медведчук.

При этом, экс-депутат Верховной рады сообщил, что "украинцы, которые покидают свою страну, делают это не из-за войны". По ему мнению, политику Президента Украины Владимира Зеленского якобы не поддерживают большинство граждан, по этой причине и уезжают.

Важно отметить, что Виктор Медведчук – это предатель Украины, кум Владимира Путина и бывший украинский депутат фракции "ОПЗЖ". Ему было вынесено подозрение в измене Родине и сепаратизме.

Ранее в Украине арестовали 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков – бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В частности, это 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Также правоохранители в ходе обыска уже изъяли у домработницы Медведчука 467 тыс. долларов и 87 тыс. евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании супруги кума кремлевского диктатора Виктора Медведчука Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД РФ. Масштабную схему ликвидировала Служба безопасности Украины. Отмечается, что именно Марченко – конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на финансирование российских оккупационных группировок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel. Не ведитесь на фейки!