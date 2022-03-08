'Путин пошел на***': пленные российские оккупанты из элитного полка рассказали, как попали в Украину. Видео

Российские оккупанты, которые попались в плен ВСУ, послали вслед за русским военным кораблем своего президента Путина. Они выразили возмущение его заявлением о том, что в войне против Украины, названной им "военной спецоперацией", не принимают участие срочники.

Солдаты армии РФ также признались, как именно попали на украинскую территорию. Видео опубликовал в Facebook редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах – пятеро 18-22-летних служащих российской армии, все из войсковой части №58198 – 1-й гвардейский танковый полк ВС РФ. Четверо из них были призваны в июне-июле 2021-го, один – в декабре 2019 года.

"Мы смотрели пресс-конференцию Путина, где он сказал, что в спецоперации в Украине не воюют срочники. Он нагло врет вам – мы яркий пример тому", – сказал пленный россиянин.

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Второй, обратившись к главе РФ словами "товарищ президент", спросил, почему тот обманывает свой народ. Ведь он и его сослуживцы "сейчас в Украине и участвовали в боевых действиях" против украинцев.

"Вы заблокировали соцсети, людям неоткуда узнать правду. Зачем вы врете", – добавил его товарищ.

Еще один утверждал, мол, их командование отобрало у них документы, телефоны и "бросило на убой, не дав никакой информации".

"В своем интервью вы говорите, что бомбите только военные объекты. На самом деле вы разбомбили город Харьков, бомбите город Мариуполь – от него практически ничего не осталось. Было снято ложное видео в городе Херсон, где якобы военнослужащие снабжали продовольствием мирных жителей. На самом деле мирные жители прогнали без труда, оружия, без ничего прогнали вооруженные силы РФ", – перечислил пленный.

"Вы урод и лжец. Вы обманываете наш народ. На протяжении уже десяти дней дезинформируете. Хотели бы вам передать "привет" отсюда, с Украины, от срочников, которых вы послали на войну", – подчеркнул один из оккупантов, после чего все дружно заявили: "Путин, пошел на***".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава страны-агрессора Путин заявил, что послал воевать против Украины только "профессиональных военных". В видеообращении по случаю 8 марта он заверял россиян, якобы не отправит в нашу страну ни военнослужащих срочной службы, ни резервистов.

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