'Путин – наш правитель': в Почаевской лавре заявили, что ракеты по Украине запускает Бог. Видео

В Почаевской лавре, находящейся в ведении УПЦ МП, заявили, что президент РФ Владимир Путин – "их правитель", при этом выучить фамилию украинского президента там до сих пор не смогли и считают, что ракеты по Украине запускает не российский диктатор, а Бог.

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Причиной такого "Божьего гнева", падающего украинцам на головы в виде российских "Искандеров" и С-300, стали "беззаконие и неповиновение власти", а также Революция Достоинства. Об этом представительницы Почаевской лавры рассказали журналистке "Громадського".

Когда журналистка спросила у двух представительниц Почаевской лавры, как они относятся к Путину, услышала слова, вызвавшие изумление.

"Это наш правитель... А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси – Зеленковский (наверное, имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.). А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти. Если не будут подчиняться власти... Янукович был – "мы не хотим его", дети такие маленькие на Майдане идут... Не хочу даже говорить. Ты же ребенок, а ты против власти идешь", – прорвало представительниц УПЦ МП.

Обе женщины солидного уже возраста принялись отрицать, что по приказу Путина уже более года российские войска уничтожают ракетами украинские города и села и убивают украинцев. По их версии, ракеты по Украине запускает Бог.

"Это Бог (запускает ракеты. – Ред.). Он знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за неподчинение власти. Кто что хочет, то и делает. Маленькие протестуют против Януковича", – не унималась женщина, которая, очевидно, страшно переживает за судьбу беглого экс-президента.

Ее "подружка" добавила, что это именно Бог, в которого они верят, уполномочил Путина напасть на Украину.

"Путину Бог дал право. От Бога власть поставлена, Михаил так Архангел сказал", – выдала она.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Житомирщине прихожанка УПЦ МП изувечила мемориал детям, погибшим от рук оккупантов. Свои действия она объяснила тем, что упоминаниям о преступлениях РФ "не место возле русской церкви".

Также сообщалось, что 21 апреля суд избрал меру пресечения участникам хулиганства возле Киево-Печерской лавры: они сломали роллеты и вошли внутрь помещения, опечатанного комиссией Министерства культуры.

Среди четырех нарушителей, которые должны находиться под круглосуточным домашним арестом в течение следующих двух месяцев, – скандальная активистка УПЦ МП Виктория Кохановская.