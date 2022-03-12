'Путин будет свергнут, вы победите': депутаты Европарламента обратились к жителям Мариуполя со словами поддержки. Видео

Депутаты Европейского парламента записали видеообращение к жителям Мариуполя. Они выразили местным жителям, которые уже 13-й день находятся в блокаде, устроенной российскими оккупантами, слова поддержки.

Также депутаты заявили, что президент России Владимир Путин будет повержен. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.

"Люди в Мариуполе, мы, депутаты Европейского парламента, сейчас во Львове. Мы думаем о вас, мы сопереживаем с вами. Мы чувствуем ту боль, которую чувствует сейчас Мариуполь. Мы можем заверить вас в том, что как сердца жителей Германии, так и сердца Европейского союза с вами. Наши мысли и наши молитвы с вами. Мы знаем Мариуполь. Мариуполь выживет, и вы победите. Путин будет свергнут. Мы с вами! Будьте сильными!" - говорится в обращении.

Видео дня

Отметим, что блокада Мариуполя, которую устроили российские оккупанты, длится уже 13-й дней. За это время в городе с населением более 400 тысяч жителей погибли 1582 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная гуманитарная миссия в Мариуполе была подвержена танковой атаке со стороны российских оккупантов. Войска РФ удерживают блокаду города, фактически издеваясь и мучая жителей города Донецкой области.

В субботу, 12 марта, в Мариуполь отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Это уже пятая попытка доставить в город все необходимое и вывезти мирных жителей из "горячей" точки.

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