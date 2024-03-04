Путешествие человеческого духа в теле женщины: экспериментальное представление 'Косачка' вернется на сцену

Пластическое представление "Косачка", которое объединило независимых украинских хореографов, танцовщиц, музыкантов и визуальных художниц, возвращается на украинскую сцену. После киевской премьеры, которая с аншлагом состоялась 3 декабря, команда продолжила работу над проектом, и скоро покажет "Косачку" дважды: 17 марта в Киеве и 20 марта в Хмельницком. "Косачка" создана по оригинальному сценарию и посвящена женщинам, которые сейчас защищают Украину.

"Мне интересна тема развития и укрепления духа. Идея спектакля зародилась от того, что я наблюдала, насколько сильные женщины меня окружают, в том числе в моей собственной семье, и размышляла о том, как зарождается выбор – быть стойкими и защищать то, что важно", – рассказывает режиссер Юлия Лопата.

В "Косачке" сочетаются современный танец и электронная музыка, миф и реальность, прошлое и настоящее. После успешной премьеры в Киевской опере, команда проекта продолжает развивать материал спектакля, так что в марте зрители увидят ее обновленную версию – но так же полную символов и отсылок к мировой и украинской культуре.

"Косачка" – это спектакль-ритуал, миф о путешествии человеческого духа в теле женщины, непрерывный круг жизни.

"Мы исследуем явления, связанные с универсальной природой женщины, экспериментируем с артефактами времени, диджитализируем фольклорное пение и звучание бандуры, которое для нас специально записал Владимир Войт", – рассказывает композитор Елена Шикина, выпускница школы электронной музыки module exchange.

Вместе с актрисой и вокалисткой Соломией Кирилловой ("Памфир", "Leopolis Night") Елена исполнит музыку "Косачки" вживую.

Автор хореографии "Косачки" – независимая хореографка Галина Пеха, работающая над спектаклем, обновляя ее материал, вместе со своей командой современного танца Procontemporary. Художница Ася Сутягина, известная работами в украинском кино ("Домой", "Люксембург, Люксембург", "Мои мысли тихие"), создала костюмы ручной работы, подсвечивающие разные аспекты женских опытов и образов женщины в мифологии. К подготовке обновленных показов присоединился американский драматург Пол Барджетто, для которого это уже не первый послевоенный опыт работы с украинскими художниками театра и танца.

Даты: Киев: 17 марта 2024 Киевская опера (ул. Межигорская, 2).

Билеты : concert.ua и karabas.

Хмельницкий: 20 марта 2024 года Хмельницкая областная филармония (Героев Мариуполя, 7).