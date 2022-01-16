Так, друзья, сегодня будет пост про фотоснимки советских магазинов, которые практически никогда не попадали в советские СМИ и были по сути запрещёнными. Эти снимки по идеологическим соображениям не публиковали ни в советской прессе, ни в советских периодических журналах, и сняты они чаще всего вообще не советскими гражданами — их делали иностранные журналисты, приезжающие в СССР. Почему снимки не делали сами жители страны советов? Советские граждане в это время были чаще всего заняты стоянием в тех самых очередях, которые запечатлили фотографы — им было особо не до съёмок.

Итак, в сегодняшнем посте — фотоснимки советских магазинов, которые были запрещены в СССР. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь, – пишет беларусский блогер Максим Мирович в ЖЖ.

1. Итак, начнём. Фанаты совка часто не верят тому факту, что в позднем СССР на прилавках не было практически ничего, кроме баллонов с соком, а вот на фото ниже прямое доказательство этого факта — снимок сделан в одном из советских гастрономов в восьмидесятые годы. Качество снимка довольно хорошее, можно даже рассмотреть этикетки — на средней полке стоят банки с яблочно-вишневым соком, а на верхней — с яблочно-малиновым.

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Кстати, состав вот этого советского баллонного "сока" был далек от натурального — к примеру, березовый сок был сильно разбавлен подсахаренной водой с добавлением лимонной кислоты. И что интересно — табличка на фото ниже (над банками в верхнем ряду) не врёт, называя товар "напиток яблочно-малиновый".

2. Пожалуй, более-менее натуральным в СССР был только томатный сок (его подделать и разбавить труднее всего), но очень часто он тоже был чуть ли не единственным товаром в советских продуктовых восьмидесятых годов. Предлагаю всем фанатам СССР примерить на себя такую картину — приходите вы в магазин, а там такое:

3. Теперь давайте посмотрим, как выглядели и как функционировали мясные отделы магазинов. В восьмидесятые годы всё больше и больше средств уходило на войну в Афганистане, и в магазинах исчезло нормальное мясо. Придя в мясной отдел гастронома в вечернее время, чаще всего можно было увидеть вот такую картину, холодильник в отделе "мясо-птица" полностью пустой.

4. Как же советские граждане покупали мясо? Время от времени мясо завозили в магазины, и время его привоза знали все, у кого было время отстоять за ним в огромной очереди. Хвост очереди нередко заканчивался далеко за пределами магазина, что хорошо видно вот на этом фото:

5. А на этом кадре запечатлено начало очереди в мясном отделе. Обратите также внимание на пустые белые прилавки вокруг, нет вообще ничего.

6. Если вы думаете, что заняв первым очередь, вы гарантированно получали лучшие куски мяса — то вы сильно заблуждаетесь. Лучшие куски уходили "из-под прилавка" многочисленным знакомым продавцов; в те годы в СССР даже ходил популярный анекдот — "коммунизм у нас наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый продавец в мясном отделе".

Обычные советские граждане, у которых не было знакомых, были вынуждены довольствоваться непонятными кусками туши с огромными костями, что хорошо видно вот на этом снимке:

7. А вот продажа той самой "невероятно вкусной советской колбасы". Тут тоже очень важны детали — перед покупателями пустой холодильник. Колбасных изделий в отделе всего два вида — сосиски и самая лучшая в мире колбаса по 2 рубля и 20 копеек. Перед прилавком с весами стоит большая очередь из покупателей, которым эту колбасу отрезают по кусочкам — я не удивлюсь, если ещё и в ограниченном количестве, не более 0,5 кг в одни руки.

8. А это продажа замороженных кур — которые были в позднем СССР жутким дефицитом. Я рос в небедной семье, но куриное мясо видел не чаще 1-2 раз в месяц — их просто нельзя было нигде купить.

Снимок ещё уникален тем, что в середине очереди запечатлен дядька с какой-то красной корочкой, и, видимо, готовится предъявить её продавцу — льготникам можно было покупать товар без очереди и в большем количестве, нежели обычным гражданам. Такие льготники (из числа ветеранов всевозможных Куликовских битв и Всесоюзных Лунных Строек имени ВЛКСМ) находились почти в каждом магазине, и на них шипела вся очередь.

9. Давайте теперь заглянем в рыбный отдел. Думаю, вы не раз видели вот этот распространенный снимок, когда в рыбном отделе продают лишь мороженый минтай, завернутый в листы оберточной бумаги.

10. А недавно мне удалось отыскать вот такой любопытный "бэкграунд" этого снимка, который хорошо показывает полную картину — продавщица набирает мороженую рыбу из огромной алюминиевой кюветы и уносит покупателям. Скорее всего, рыбу "выбросили" точно так же, как куры и мясо — привезли в определенное время в магазин, и за ним тут же выстроилась очередь. То есть, если бы вы пришли в рыбный отдел в какое-ниудь другое время — там не было бы даже минтая.

11. Теперь давайте пройдёмся по молочным продуктам. Вот примерно так выглядел средний молочный ряд в советских гастрономах восьмидесятых — в лучшем случае был фасованный в полукилограммовые пачки из вощёной бумаги творог, иногда бывало масло. Ещё было молоко и кефир — вот, в принципе, и весь ассортимент. Сливки были дефицитом, иногда завозили топлёное молоко (с крышечкой из золотистой фольги) — оно считалось вкусным деликатесом. Йогуртов или чего-то такого в СССР не существовало в принципе.

12. В отдельные годы в отдельных частях СССР дефицитом было даже хорошее бутилированное молоко — и оно не стояло свободно на прилавках, а отпускалось продавцами, как это можно увидеть на снимке ниже. Вообще, кстати, если в СССР что-то не стояло свободно на прилавках (как сок в баллонах на снимках выше) — то будьте уверены, это был дефицитный товар, пользующийся спросом.

13. И ещё один очень интересный кадр, касающийся советской "молочки". Нередко свежее молоко в СССР продавали не в самом магазине, а из ящиков возле него, есть две версии, почему так происходило. Версия первая — молоко поставлял какой-то некрупный поставщик, и чтобы не тащить его в магазин, его быстро распродавали покупателям прямо у входа — хорошее молоко разлеталось за час. Версия вторая — магазинные продавцы продавали таким образом молоко "мимо кассы", пробивая чеки позже и кладя разницу в цене себе в карман.

14. Иногда молоко можно было купить на улице, из бочки на разлив (как квас). Можете себе представить сейчас вот такую очередь за обычным молоком? Вот и я нет.

15. А это — очередь в хлебный отдел. Да, туда люди тоже были вынуждены отстаивать очереди — хороший белый хлеб и какие-нибудь бублики быстро разбирали, оставался один кислый хлеб-"кирпич".

16. На снимке ниже, сделанном в том же отделе, вероятнее всего запечатлена как раз такая ситуация — бабушке не хватило какого-то товара из ассортимента хлебного отдела. Вообще сравните, насколько всё это не похоже на современные продуктовые магазины — где абсолютно любые продукты открыто лежат на прилавках.

17. А вот фото из вино-водочного отдела, фотограф запечатлел момент счастливого обладания коньяком "Белый аист", которого в восьмидесятые годы отпускали не более, чем по две бутылки в одни руки.

18. Тоже вино-водочный отдел, счастливый обладатель водки "Пшеничная", купленной по талону — дядька демонстрирует фотографу также и сами талоны с одним отрезанным и отоваренным квадратиком.

19. Если вы думаете, что с промтоварами в позднем СССР было лучше — то разочарую вас. Вот так зачастую выглядели магазины хозтоваров — на прилавках можно увидеть лишь дуршлаги двух цветов, а также синие пластмассовые детские горшки.

20. А это — магазин обуви. Можно увидеть только несколько пар туфель и одни сандалии.

Такие дела. Как вам запрещённые фото советских магазинов? Хотели бы вернуться в такой СССР?