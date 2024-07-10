Пустые пляжи, понаехавшие буряты и российские военные на турбазах: во что оккупанты превратили побережье Азовского моря

На пляжах оккупированного побережья Азовского моря практически пустынно. Несмотря на обещания российской власти обустроить тут суперкурорт, на побережье царит настоящее запустение. Российские туристы не спешат на отдых в Мариуполь, Кирилловку, Бердянск, Урзуф. Большинство турбаз и санаториев давно облюбовали российские военные и представители "ДНР", "ЛНР". Над пляжами кружат военные вертолеты, а в местных барах отдыхают буряты и мигранты из РФ.

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Буряты и люди с наколками

Оккупационные власти Донецкой и Запорожской областей из кожи вот лезут, чтобы показать, что пляжная жизнь на берегу Азовского моря кипит. Так, в Мариуполе на центральном пляже развернули "стройку века". Весь май и июнь строители зачем-то покрывали пляж деревянными настилами. Потом на них оборудовали небольшие детские площадки, поставили турники, назвав все это спортивными площадками.

Еще построили деревянные качели. Часть берега закатали в бетон, поставили там лавочки и планируют открыть забегаловки с шашлыками и пивом.

По выходным на центральной части пляжа собираются в основном местные жители, приезжие рабочие, военные, чтобы искупаться в море и позагорать. Правда, все равно нынешние пляжи в Мариуполе никак не могут сравниться с тем, сколько народу тут отдыхало до 2022 года.

Однако блогеры охотятся за отдыхающими: стоит им собраться группой, как тут же кто-то с мобильным телефоном снимает их и потом рассказывает, что на пляже в Мариуполе не протолкнуться.

В кафе и возле лотков едят пирожки и пьют пиво буряты с женами или семьями. Они чувствуют себя хозяевами этого города.

Стоит пройти метров 20 в сторону, как там уже редкие отдыхающие греются на покрывалах на грязном песке среди выброшенных волнами на берег водорослей и медуз.

"Там стоит очень неприятный запах ила, медуз и гниения. Если раньше за пляжем ухаживали, то теперь никто этого не делает. Раньше с семьей в выходные мы часто ходили на море, купались и загорали. Но теперь ходить туда даже опасно. Мигранты и буряты ведут себя как хозяева жизни, плюют вокруг, кидают окурки, бутылки. Если им делают замечание, то они оскорбляют. Говорят: "Хохол, убирайся отсюда, скоро Мариуполь будет полностью наш город", – рассказывает житель Мариуполя Николай.

До полномасштабной войны он работал на заводе им. Ильича, а теперь перебивается редкими заработками. Местных на стройки обычно не берут, тут все занято мигрантами из РФ. В такси тоже своя конкуренция, как правило, там работают приезжие.

"Военных в городе очень много, такое впечатление, что туризм им нужен для того, чтобы мирными жителями прикрываться", – считает Николай.

Пустые Кирилловка и Бердянск

Не лучше обстановка и на таких популярных когда-то в Украине курортах, как Кирилловка и Бердянск. Когда-то заполненные до отказа широкие пляжи Кирилловки теперь пустуют. Нет туристов в гостиницах, нет их и на туристических базах. Часть из них заняли российские военные.

Жители города жалуются, что военные там пьянствуют, устраивают драки со стрельбой по ночам, ломают все, что можно сломать.

"Из отдыхающих сюда приезжают жители Мелитополя или Энергодара. Но их очень мало, обычно они проводят у моря выходные. Редко кто задерживается 7-10 дней. Над пляжем очень низко летает военный вертолет – так военные развлекаются, пугая редких туристов", – жалуется пенсионерка из Кирилловки.

"Людей тут нет, многие магазины и кафе закрыты, даже забиты досками, проходы к пляжу завалены мусором. Многие базы отдыха, особенно в селах рядом с Кирилловкой, заняты представителями ФСБ. Людей на пляжи в этих районах не пускают даже пройтись вдоль моря", – говорит житель Кирилловки.

На Бердянской косе, которая до 2022 года была излюбленным местом отдыха украинцев, теперь царит запустение. Редкие отдыхающие посреди песка, все заведения закрыты. Хотя раньше возле пляжа "Солнечный" невозможно было найти место для парковки автомобиля.

В центре Бердянска народу по вечерам тоже мало, карусели не работают, а с колеса обозрения даже поснимали кабинки.

В самом Бердянске часто отключают электроэнергию, из-за этого не бывает и воды, потому что генераторы для насосов давно украдены, а новые купить никто не хочет.

"У нас жара до 38 градусов, обещают все 40, а воды уже третий день нет! Невозможно не то что еду приготовить, помыться нельзя", – возмущается на одном из форумов жительница города Валентина.

Зато дома и квартиры бердянцев заселяют российские военные, они перевозят сюда свои семьи, чувствуют тут себя хозяевами. По домам ходят "комиссии", которые выявляют пустое жилье, чьи владельцы выехали, и просто конфискуют недвижимость.

Причем для россиян, которые едут к морю на оккупированное побережье, "комиссия" выбирает лучшие квартиры.

"Дело в том, что никто в здравом уме не будет переезжать на оккупированную территорию Азовского моря. Так в глубинках РФ дают объявления, что ищут сюда разных специалистов, бесплатное жилье предоставляют. И вот это жилье таким образом у украинцев и отбирают", – говорит бывший житель Бердянска Виктор.

Когда-то оккупанты хотели из детского лагеря "Красная гвоздика" сделать аналог "Артека". Но теперь тут организован полувоенный лагерь для подростков, где их учат стрелять, ходить строем, а также рассказывают об "истории".

Зато у оккупантов большие планы по обустройству суперкурорта в Приморске. Коллаборант Евгений Балицкий, который называет себя губернатором Запорожья, обещает, что в этом городе построят 100 отелей, и мечтает, что в Запорожье приедут 2 млн туристов.

Стоит напомнить, что до оккупации Азовское море посещали 5 млн отдыхающих.