Пушилин объявил терактом взрыв в Донецке и назвал 'виновных'

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин объявил взрыв в Донецке "террористическим актом". Также он обвинил в этом Украину.

Он считает, что на инцидент должны отреагировать Франция, Германия и Россия, вспомнив вдруг о Глобальной контртеррористическом стратегии ООН и другие акты международного права. Заявление Пушилина распространил сайт боевиков dnr-live.

"Во время предварительного расследования было установлено, что взрыв стал результатом террористического акта – намеренной диверсии со стороны Украины. Призываю страны-гаранты Минских соглашений Францию, Германию и Россию зафиксировать факт использования Украиной методов, которые запрещены не просто Минскими соглашениями, но с которыми борется весь мир", – заявил он.

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При этом никаких фактов, кроме необоснованных обвинений, главарь террористов не привел.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля днем в Донецке прогремел взрыв, после которого начался пожар. ЧП случилось на газопроводе, в результате чего без газоснабжения осталось около тысячи человек. Обошлось без пострадавших.