ПУМБ запустил программу благодарности донорам крови

ПУМБ в сотрудничестве с Mastercard объявил о запуске уникальной для Украины инициативы по развитию и поддержке донорства крови. С 1 ноября стартует Программа благодарности в приложении ПУМБ: доноры крови, которые имеют карту Mastercard® от ПУМБ, смогут получать повышенные кешбэки от банка и неравнодушных украинских бизнесов, которые присоединились к инициативе. Партнерами проекта стали профильные общественные организации ДонорUA и Агенты крови.

Проблема нехватки донорской крови особенно обострилась в Украине с началом войны. Даже до 2022 года в стране не хватало доноров – из нужных 33 на 1000 человек среди украинцев сдавали кровь только 11. После начала полномасштабного вторжения потребность в крови стала еще более насущной.

Уже тогда ПУМБ, осознавая свою ответственность перед миллионами украинцев, определил свою миссию – не дать врагу обескровить нашу страну. С тех пор банк реализовал целый ряд инициатив в поддержку донорства и ради спасения жизней: проект благотворительного мерча "Мы одной крови", донорский трак "Независимость у нас в крови" и недавно запущенный в партнерстве с Mastercard мобильный хаб "Теплокровные".

Запуск Программы благодарности стал логичным шагом в реализации стратегии ПУМБ как банка, спасающего жизни. Инициатива имеет масштабную цель – не только собирать кровь, но и привлекать новых доноров и формировать культурную норму системного донорства.

Партнеры инициативы

Инициатива ПУМБ уже объединила неравнодушных партнеров – ОО ДонорUA, Агенты крови и ведущие украинские бизнесы. Одними из первых к программе присоединились:

"Оксфорд Медикал", предлагающий донорам 8% кешбэка (+ 5% к стандартному кешбэку);

предлагающий донорам (+ 5% к стандартному кешбэку); Аптека "Подорожник " – 6% для доноров (+3% к стандартному);

– (+3% к стандартному); WOG – 5% (+2%);

"Фокстрот" – 10% (+5%);

– (+5%); Terra Incognita – 12% для доноров (+2%);

– (+2%); E-ZOO – 7% (+2%);

– (+2%); "Дом игрушек" – 7% (+2%);

Этот перечень будет расширяться, ведь проект только набирает обороты.

Как присоединиться к программе

Получать благодарности от ПУМБ и партнеров смогут все, кто имеет карту Маѕтегсагԁ® от ПУМБ и сдает кровь через системы ДонорUA или Агенты крови. Чтобы стать участником, нужно:

Оформить карту Mastercard® от ПУМБ в приложении (если такая уже есть – новую оформлять не нужно).

Сдать кровь через систему ДонорUA или Агенты крови (или же подтвердить прошлую донацию, если она состоялась в течение последнего года).

Получить доступ ко всем благодарностям/повышенному кешбэку для доноров крови в приложении в разделе "Выгоды".

Благодарности активируются автоматически после каждой донации (или со дня подтверждения прошлых донаций) и действуют до конца текущего и еще весь следующий месяц. Чтобы оставаться участником программы, достаточно иметь хотя бы одну подтвержденную донацию за последний год. Подробнее об условиях и правилах участия можно узнать по ссылке.

Скины для карт

В приложении ПУМБ также появятся скины карт, посвященные донорству крови. Это не просто новый дизайн – это знак солидарности с теми, кто делится кровью и спасает жизни. Скины доступны не только для участников программы, но и для всех, кто хочет поддержать и популяризировать культуру донорства в Украине.

ПУМБ призывает участвовать в программе всех украинцев, готовых поделиться своей кровью, чтобы спасти жизнь, и социально ответственные бизнесы, которые готовы за это поблагодарить. Потому что чем шире будет сообщество тех, кто поддерживает донорство крови, тем больше жизней мы спасем.

Поэтому вливайтесь и спасайте жизни вместе с ПУМБ и партнерами!

Узнать, где сдать кровь, и зарегистрироваться на донацию можно на площадках партнеров программы: Агенты крови и ДонорUA.