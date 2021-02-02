Пуля снайпера пробила голову бойца ВСУ на Донбассе

В воскресенье, 31 января, пуля вражеского снайпера пробила каску насквозь и ранила бойца Вооруженных сил Украины в голову.

На данный момент он находится в реанимации, его состояние очень тяжелое, сообщил журналист Александр Махов на своей странице в Facebook.

"Побратимы собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову...Так выглядит перемирие на Донбассе", – написал он.

В побратима, который находился рядом, также попал снайпер. Махов рассказал, что террорист целился в сердце, но немного промахнулся. Произошло это на передовых позицияъ недалеко от Донецка.

"Военные предполагают, что "работала" пара снайперов. Было два почти одновременных выстрела. Вражеские стрелки поймали армейцев, когда те передвигались между огневых точек", – уточнил Махов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 31 февраля вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв ВСУ из гранатометов и другого оружия.