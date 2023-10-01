'Пуля прошла в нескольких сантиметрах от сердца': воин ВСУ рассказал, что чувствует себя счастливчиком

49-летний защитник Украины родом из Николаевского региона Игорь Белоконенко летом 2022 года получил тяжелое ранение, попав под прицельный обстрел противника. Пуля застряла между пластинами его бронежилета, что сохранило ему жизнь, но практически обездвижела, превратив в инвалида.

Боец вспоминает тот случай с улыбкой, считая себя счастливчиком, ведь главное, что он жив. Историю счастливого спасения украинского защитника рассказали в Минобороны.

"В больницу Игорь попал полностью лежащим. Впоследствии ему пришлось с нуля учиться таким простым вещам, как, например, сидеть. Признается, что как бы странно ни звучало, но первой мотивацией двигаться, несмотря на боль, стала пагубная привычка курить. Именно из-за нее он довольно быстро научился пересаживаться с больничной койки на колесное кресло", – рассказывают в ведомстве, ссылаясь на собственный рассказ защитника.

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Целый год раненый защитник проходил реабилитацию, ему пришлось приложить титанические усилия, чтобы вернуть способность к полноценной жизни. Теперь его планы гораздо более амбициозны: начать кататься на велосипеде.

"Мужчина воевал еще с 2014 года, а с началом полномасштабной войны России против Украины решил пойти добровольцем в ряды ВСУ. Игорь — отец двух дочерей, поэтому решение защищать своих детей и родную землю было принято мгновенно. По образованию Игр – механик, большую часть времени преподавал в автошколе. Поэтому после реабилитации уверен, что все же сможет вернуться к преподавательскому делу", – заключили в ведомстве, пожелав мужественному воину удачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом вблизи Бахмута был ранен 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз. Он пострадал в результате атаки российского дрона.

А в мае получил ранения на фронте защитник из 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслан Зубарев с позывным "Хищник". Ранее он с 5 метров уничтожил оккупантов и вражескую БМП-2.

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