Награжденный Залужным воин с позывным 'Хищник' получил ранение на фронте: ранее он с 5 метров уничтожил оккупантов и БМП-2

Украинский защитник из 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслан Зубарев с позывным "Хищник" получил ранения на фронте. Ранее он с 5 метров уничтожил оккупантов и вражескую БМП-2.

Видео дня

Об этом Зубарев сообщил в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ранение получил 13 мая под Сватово.

"Россияне, вчера у вас была хорошая и почти удачная попытка моей ликвидации, но все же у вас немного не получилось. Слава Украине! Мы никогда не сдадимся", – написал он.

Большой обломок поразил "Хищника" со спины слева, Зубарев получил медицинскую помощь. После восстановления защитник Украины намерен вернуться на фронт, поэтому пообещал российским захватчикам скорую встречу.

Стоит отметить, что в марте генерал Валерий Залужный вручил "Золотой Крест" и наградное оружие бойцу Руслану Зубареву. Молодой старший солдат проявил мужество, отразив превосходящие силы врага в бою.

Отметим, что воин 92-й бригады Руслан Зубарев с позывным "Хищник" в ближнем бою уничтожил нескольких оккупантов и вражескую БМП-2. Видео его боя называют "самым зрелищным боем 2023 года".

Руслан Зубарев родом из Запорожья, ему 21 год. В интервью журналисту Юрию Бутусову "Хищник" рассказал, как уничтожил штурмовую группу и БМП на расстоянии 5 м. Это сражение произошло 16 февраля в районе Сватово.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого. Дипломат получил от генерала почетный знак "Крест заслуги".

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