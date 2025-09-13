Я не сомневался, что интервью Аллы Пугачевой соберет миллионы просмотров в российском сегменте YouTube. Но не предвидел другого — того, что оно станет темой горячих дискуссий в украинских социальных сетях. Что одни будут благодарить Пугачеву за отказ от поддержки войны, а другие будут упрекать за отсутствие поддержки Украины. Мы еще раз убедились: значительная часть нашего общества все еще остается в плену постсоветского информационного пространства, даже во время войны – как те, кто пытается в нем удержаться несмотря на войну, так и те, кто хотел бы от него избавиться.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

І тим, і іншим я хочу сказати одну просту річ. Алла Пугачова — російська співачка. Не радянська, не пострадянська. Російська. Її сила завжди була саме в цьому. Поруч із нею все залишалося радянським: від Кобзона до фольклорних хорів. І нині так звана "російська естрада", всі ці тупі Шамани— це уламки СРСР. Українські артисти, які рвалися туди, також прагнули радянського статусу. Софії Ротару це, на наше щастя, не вдалося до кінця, зате сучасним Повалій та Ані Лорак — так.

І чекати, що російська співачка виступить проти власного народу, а не лише проти держави, — марно. В історії світової сцени є лише одна недавня історія — Марлен Дітріх. Голлівудська ікона, яка мала всі творчі можливості існувати в світовому контексті, ￼вона стала на бік союзників у Другій світовій війні. Але навіть тепер чимало німців вважають її зрадницею. Не просто держави — самих німців.

Пугачової не існує поза російським контекстом. Не ми її слухачі — вони. Нам вона може співчувати, як співчуває іноземець жертвам агресії своєї країни. Але її біль — це росіяни. І саме це я завжди повторюю зросійщеним українцям: на кораблі російської культури вам місця ніколи не було, немає й не буде. Хіба що в трюмі.

Я бачив Пугачову лише раз — у 90-х. На сніданок, куди мене запросили колеги-італійці, вона прийшла з тодішнім чоловіком Євгеном Болдіним. І найбільше її цікавив Крим. Вона намагалася зрозуміти, чи не буде її присутність на концертах там сприйнята як підтримка першої російської спецоперації по відокремленню півострова. Це мене вразило. Бо мої інші знайомі зі світу естради ніколи навіть не прагнули вникати у такі нюанси.

Її близькі завжди говорили: головна її вада — порядність. Вона завжди намагалася її зберегти, але все одно залишалася частиною системи. І свою роль в Росії, і свою присутність в системі вона добре усвідомлює.

Але головне в цьому інтервʼю ю не в словах підтримки чи співчуття. Головне — фраза про зраду Росії.

Коли таке говорить єдина справді російська співачка останніх десятиліть, це означає, що навіть її віра в нормальність власної країни зруйнувалася. І це вже діагноз. Діагноз не Пугачовій. Діагноз Росії та росіянам.

Ви, може, і цього до кінця не усвідомлюєте, бо ж кожному з нас Україна ніколи не зраджувала. І це наше найбільше щастя. Бо немає страшнішої трагедії, ніж усвідомити, що тебе зрадила твоя Батьківщина. І це не компенсувати еміграцією, це не компенсувати документами для дітей, це не компенсувати жодними інтерв’ю.