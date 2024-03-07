'ПТН ПНХ': в России и на оккупированных территориях массово появляются граффити против выборов Путина. Фото и видео

В оккупированных регионах Украины массово появляются листовки и граффити против выборов президента РФ. На день "волеизъявления" уже анонсированы акции протеста.

Об этом OBOZ.UA рассказали наши читатели. Также подписчики показали нам отношение жителей временно оккупированных территорий к так называемым выборам.

В РФ, как можно увидеть на видео, к "волеизъявлению" тоже отношение неоднозначное. Всемирно известный мем "ПТН ПНХ" стал появляться на стенах и домах в России.

В Новой Каховке Херсонской области листовки против российского шоу с названием "выборы" увидели на таких улицах, как Андреевская, Соборная и Дружбы. В Каховке – на улицах Мелитопольская и Ярослава Мудрого.

В Бердянске на Запорожье граффити появилось сразу на трассе в город, где, кстати, всегда много авто (хотя и не так, как до оккупации).

Также в городе людям напомнили о незаконных выборах на улицах Консульской, Лисовской, Ля-Сейнской, Подгорной и Свободы.

Граждане Украины напоминают оккупантам, что их "выборы" так же незаконны, как и их "власть" на захваченных территориях. А движение национального сопротивления призывает местных жителей не посещать "российские выборы".

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Бердянске уже ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов. Ее автомобиль взорвался в микрорайоне Колония, коллаборант умерла.

Напомним: страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" в Херсонской области. Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах, оккупанты "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже русских военнослужащих, переодетых в гражданское.

А в оккупированном Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т.н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.