Прыгали от счастья: пограничники показали возвращение из плена защитника Гостомеля. Видео

Государственная пограничная служба Украины показала трогательное видео возвращения из российского плена защитника Гостомеля Киевской области. Люди, ожидавшие его, буквально прыгали от счастья.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram ГПСУ. На них видны женщин, которые с нетерпением и необычайным счастьем ожидают приближающийся микроавтобус. Когда оттуда вышел мужчина, они набросились на него с объятиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они встретили своего защитника – защитника Гостомеля, вернувшегося вчера из плена", – написали в ГНСУ.

Напомним, 4 февраля состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой в результате обмена удалось вернуть 116 украинских защитников. В РФ заявили, что забрали в рамках обмена 63 оккупанта.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что в Украину вернулись защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои. 87 воинов ВСУ, двое из которых – из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС, отметил глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы, вернувшиеся из российского плена 4 февраля, рассказали страшные подробности пребывания там. Украинские солдаты радовались свежему фрукту, который увидели впервые за год. Оккупанты кормили их ужасной пищей;

– состояние здоровья украинцев, вернувшихся из российского плена 4 февраля, неудовлетворительное. По состоянию на вечер субботы все 116 человек были отправлены в больницы для первой помощи и обследований. Бывших военнопленных ждет лечение и реабилитация.

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