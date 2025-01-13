Проводил 'инструктаж': Нацполиция разоблачила агента РФ, который из тюрьмы координировал поджоги авто силовиков. Фото

Национальная полиция разоблачила агента страны-агрессора России, который прямо из тюрьмы координировал поджоги авто военных. Правоохранители разоблачили схему и предотвратили преступление, имитируя поджог.

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Об этом 13 января сообщила пресс-служба Нацполиции. По данным следствия, на фигуранта через мессенджер вышел неизвестный, представившийся российским криминалитетом и предложивший "провернуть" одно дело.

За деньги осужденный должен был организовать поджог нескольких автомобилей украинских правоохранителей и военных.

Тот согласился с предложением "коллеги" и приступил к реализации заказа.

Он подыскал исполнителя, провел "четкий инструктаж" по выбору авто и обсудил сумму гонорара.

Также потребовал снять на видео процесс поджога для отчета перед заказчиком из России.

Полицейские провели спецоперацию и предотвратили совершение настоящего преступления, имитируя поджог, рассказали в Нацполиции.

Также правоохранителям удалось установить полную схему с момента получения заказа на преступление до будущего расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях на Днепропетровщине задержали троих подозреваемых в поджоге админздания в Синельниковском районе. Следствие проверяет возможную причастность к преступлению спецслужб России.

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