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Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
951
Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

На Днепропетровщине задержаны трое подозреваемых в поджоге админздания в Синельниковском районе. Следствие проверяет возможную причастность спецслужб страны-агрессора РФ к преступлению.

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Об этом 9 января сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в ночь на среду, 8 января, фигуранты разбили окно админздания и бросили туда бутылки с самодельной горючей смесью.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

В результате вспыхнул пожар, который мужчины снимали на видео.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Подозреваемые задержаны. При процессуальном руководстве прокуроров Синельниковской окружной прокуратуры им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Следствие также проверяет возможную причастность спецслужб страны-агрессора РФ, а также связь фигурантов с аналогичными случаями в Днепре и Днепровском районе.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Досудебное расследование осуществляет Синельниковское райуправление Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска, сообщили в ОГП.

Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото
Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в конце 2024 года были пойманы двое мужчин, которые по поручению врага поджигали авто украинских военных. Обязательным условием работы агентов РФ была карта "джокера", которую они должны были оставлять на месте преступления.

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