Поджог админздания на Днепропетровщине: полиция задержала троих подозреваемых. Фото

На Днепропетровщине задержаны трое подозреваемых в поджоге админздания в Синельниковском районе. Следствие проверяет возможную причастность спецслужб страны-агрессора РФ к преступлению.

Видео дня

Об этом 9 января сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в ночь на среду, 8 января, фигуранты разбили окно админздания и бросили туда бутылки с самодельной горючей смесью.

В результате вспыхнул пожар, который мужчины снимали на видео.

Подозреваемые задержаны. При процессуальном руководстве прокуроров Синельниковской окружной прокуратуры им сообщено о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Следствие также проверяет возможную причастность спецслужб страны-агрессора РФ, а также связь фигурантов с аналогичными случаями в Днепре и Днепровском районе.

Досудебное расследование осуществляет Синельниковское райуправление Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска, сообщили в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове в конце 2024 года были пойманы двое мужчин, которые по поручению врага поджигали авто украинских военных. Обязательным условием работы агентов РФ была карта "джокера", которую они должны были оставлять на месте преступления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!