Проверьте свой украинский: какое ударение в слове 'простий'

Запоминать ударения слов украинского языка – дело нелегкое. Это, кроме прочего, делает его столь сложным для изучения иностранцами.

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Однако есть определенные слова, которые упрощают эту задачу, ведь они имеют двойной ударение. О таком слове рассказала в своем TikTok блогер и радиоведущая Оля Багний. И это слово "простий".

"Ударения в украинском языке – это не всегда простая история. Вот, например слово "простий" - большинству кажется, что ударение падает на второй слог. Так и есть. Но на первый падает тоже. Можно говорить простИй, а можно говорить прОстий. И так, и так правильно на украинском", – объяснила она.

Однако Словарь украинского языка в 11 томах дает важное уточнение. Если вы употребляете это прилагательное в значении элементарное по составу, однородное (противоположное к сложному или сложенному); несложный по строению, устройству; первичный, основной, исходный, в таком случае ударение должно быть на второй слог и нужно говорить "простИй":

простЕ речення;

простИй догляд;

простЕ число.

Во всех других случаях ударение может быть и таким, и таким:

прОстИми словами;

прОстИй дріб;

прОстИй серцем;

прОстОго роду.

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