"Проверки продолжаются": на Ривненщине уволили руководителей семи МСЭКов

В Ривненской области по состоянию на 25 октября после проверок уволены семь руководителей медико-социальных экспертных комиссий. На их место (исполняющими обязанности) назначены другие специалисты.

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Пресс-служба Ривненской ОГА сообщила в Facebook, что процесс еще не закончен. Возможно, увольнений будет больше, ведь проверки продолжаются в других МСЭКах региона.

"Решения по их руководителям будут приняты впоследствии. Наша общая цель – искоренить малейшие злоупотребления в этой сфере. Это ведь удар по обороноспособности страны", – заверил начальник ОВА (ОГА) Александр Коваль.

Проверки были инициированы после нашумевшего коррупционного скандала вокруг главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. Расследование ее деятельности и потенциальных преступлений (в частности, оформления инвалидности по меньшей мере 50 местным прокурорам) продолжается.

До конца 2024 года МСЭК должны быть ликвидированы. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, после чего указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, из-за этого скандала генеральный прокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что центральная МСЭК оставила в силе почти 17 тысяч решений о предоставлении инвалидностей, направленных на проверку в рамках расследования уголовных дел.

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