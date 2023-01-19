Провела под завалами почти сутки: врач рассказал, как спасали пострадавшую от ракетного удара РФ в Днепре

Гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко рассказал, как спасали пострадавшую от ракетного удара РФ в Днепре. Он отметил, что 27-летняя женщина провела под завалами почти сутки и уже мысленно простилась с жизнью.

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Чтобы освободить ее, спасатели разобрали десятки тонн завалов. Об этом врач написал у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С места трагедии женщину сразу же госпитализировали в больницу. Температура ее тела едва достигала 31 градуса. Также о страшном теракте напоминают ссадины на руках и теле.

"Катя, 27-летняя женщина, пережившая прямой ракетный взрыв в Днепре. Почти сутки находилась под завалами. В это время она смогла дотянуться до телефона на руке и ответить на звонок мамы. Спасатели сделали невозможное: извлекли ее из-под десятков тонн строительных обломков", – рассказал врач.

Рыженко добавил, что женщине очень сложно вспоминать о взрыве, поэтому попросил написать о случившемся.

"Когда доставили в Мечников, температура тела едва дотянула до 31 градуса. Катя получила много лекарства в реанимации, цвет лица из серо-землистого стал розовым. Пытается даже улыбаться. Все от нее скрывают правду, но ее душу скрыть невозможно", – добавил гендиректор клиники.

Напомним, 15 января во время разбора завалов уничтоженной российской ракетой многоэтажки в Днепре удалось спасти женщину. Сотрудники ГСЧС услышали голос пострадавшей и спустя некоторое время нашли ее под завалами.

Ранее сообщалось, что 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. В результате был обрушен один из подъездов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 января подтверждена гибель 45 человек, в том числе 6 детей. В результате ракетного удара РФ 79 человек получили ранения, Россия оставила сиротами пятерых детей.