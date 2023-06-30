'Процесс сдвинулся с мертвой точки': Данилов рассказал, как в Украине развивается производство оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что в Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.

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В эфире национального телемарафона в четверг, 29 июня, он отметил, что вопрос о производстве в Украине военной техники и боеприпасов обсуждается на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего. С начала полномасштабного вторжения России состоялось уже 88 таких заседаний.

Данилов отметил, что предприятия военно-промышленного комплекса как государственной формы собственности, так и частной формы собственности набирают обороты. С мертвой точки сдвинулась в частности программа по производству боевых беспилотников, боеприпасов, а также ракетная программа.

"Конечно, мы обеспечиваем себя определенным объемом продукции, но это не так много, как бы нам хотелось с учетом того, что враг большой, коварный, имеет огромное количество оружия после Советского Союза", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, у страны-агрессора России, напавшей на Украину, нет проблемы с артиллерийскими снарядами, а у нашего государства пока еще есть.

20 июня издание Reuters, ссылаясь на слова украинского министра стратегической промышленности Украины Сергея Боева сообщило, что Украина ведет переговоры с западными производителями оружия об увеличении производства вооружений на своей территории, в том числе и беспилотников. Контракты могут быть подписаны в ближайшие месяцы.

По его словам, обсуждения идут с производителями из Германии, Италии, Франции и восточной Европы.

Позже издание написало, что пообщалось с руководителями западных оборонных предприятий, они сказали, что заинтересованы в производстве оружия в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий концерн Rheinmetall планирует начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs. Процесс будет проходить на предприятии, которое будет построено концерном совместно с "Укроборонпромом".

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