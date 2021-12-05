Протоколы сионских мудрецов: как фейк о еврейском заговоре 'убил' миллионы людей по всему миру

"Протоколы сионских мудрецов" – подделка, повлекшая за собой одни из самых масштабных трагедий, содержит от 47 до 78 страниц, в зависимости от языка перевода. И хотя данный текст был признан абсурдным, он сыграл одну из самых решающих ролей в убийстве миллионов людей.

Как рассказал журналист Свен Феликс Келлерхофф на страницах издания Die Welt, "карьера" "Протоколов" началась сразу после Первой мировой войны. Тогда написанное в них подхватили политики и идейные манипуляторы, раздувая ненависть к евреям.

И хотя уже в то время было доказано, что тексты "Протоколов" не имеют ничего общего с правдой, Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс и другие нацисты поверили в этот "всемирный заговор". Эти же тексты легли в основу антисемитской идеологии расизма Гитлера, которая привела непосредственно к Холокосту.

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"В первой напечатанной версии "Протоколов" на русском языке содержится около 18 тысяч слов, в наиболее распространенной немецкой – около 24 тысяч слов. Это короткий текст, но он стоил жизни миллионам людей", – написал Келлерхофф.

Журналист напомнил, что "Протоколы сионских мудрецов" содержали якобы записи со сверхсекретных встреч "мирового еврейского правительства", которое намеревалось "захватить мировую власть". В частности, в тексте было сказано, что заговорщики решили создать искусственный дефицит мировых финансов с целью вызвать мировой экономический кризис, использовав его для обогащения нескольких еврейских семей.

Более того, антисемитизм в "Протоколах" выставлялся якобы "еврейским" изобретением.

"В лондонской газете The Times от августа 1921 года, было доказано, что речь шла о подделке. Там было сказано, что тексты не могли быть подлинными, поскольку они в значительной степени основывались на дословной передаче двух публикаций, вышедших в свет в 1864 и 1868 годах, – вымышленном диалоге между Макиавелли и Монтескье и одной из глав бульварного немецкогоязычного романа", – сказал журналист.

Однако такое опровержение "подлинности" теории заговора не остановило их тиражирование. За короткое время они были переведены на 18 языков и распространены по всему миру.

"Гитлер прочитал "Протоколы" в 1921 году, и уже выступая перед сторонниками в Мюнхене и Розенхайме он привел их в качестве доказательства своего утверждения о том, что "целью еврейского заговора является мировое господство".

В то же время, Геббельс говорил, что текст "скорее всего подделка", но не из-за того, что он считал невозможным "глобальный еврейский заговор", а потому что был убежден в том, что будь он правдой, об этом никто бы не узнал.

Келлерхофф допустил, что без таких "безумных мыслей", вероятно, не было бы ни Освенцима, ни всех других мест массовых убийств.

"Но даже в XXI веке все еще есть люди, которые верят в эту фальшивку – это что-то вроде библии антисемитизма", – заключило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2021 года стало известно, что в американском штате Висконсин фармацевт уничтожил более 500 доз вакцины от коронавируса, поскольку был сторонником "теории заговора" о COVID-19 и опасался, что мир "рушится".